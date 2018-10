Nach seinem Wahlsieg schwappt dem ultrarechten neuen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, Jubel und Ablehnung entgegen. Während rechtspopulistische Politiker den Triumph des 63-Jährigen begrüßten, gab es auch vorsichtige und mahnende Reaktionen.

Bolsonaro selbst versprach zwar noch am Wahlabend vor feiernden Anhängern, die Verfassung zu wahren und das gespaltene Land zu einen. Die Linke formierte sich jedoch sofort gegen den Ex-Militär. Unter dem Hashtag #EleNaoEMeuPresidente (Er ist nicht mein Präsident) machten am Montag Zehntausende auf Twitter ihrem Unmut über das Wahlergebnis Luft.



Zwischen den Anhängern beider Lager kam es vereinzelt zu Zusammenstößen. Bolsonaros unterlegener Gegner, Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei, rief zum Widerstand gegen rechte Politik auf. Die Arbeiterpartei habe die Verantwortung, eine Opposition aufzubauen, die die Interessen des gesamten brasilianischen Volkes über alles stelle. "Brasilien hat die Ausübung der Bürgerrechte möglicherweise nie mehr gebraucht als jetzt. Habt keine Angst. Wir sind hier. Wir stehen zusammen!" Seinem Gegner wünschte er über Twitter Erfolg für seine Aufgabe. "Unser Land verdient das Beste."



Bolsonaro hatte die Stichwahl am Sonntag mit etwas mehr als 55 Prozent der Stimmen gewonnen. Er hatte sich im Wahlkampf als politischer Außenseiter inszeniert. Mit seinen ultrarechten Positionen, Lob für die Militärdiktatur in Brasilien von 1964 bis 1985 und diskriminierenden Aussagen gegenüber Homosexuellen, Frauen und Schwarzen hatte er viele Liberale weltweit um die Zukunft der noch jungen Demokratie in Brasilien bangen lassen.

Gespaltene internationale Reaktionen

Die Bundesregierung will die enge Beziehung zu dem größten südamerikanischen Land fortsetzen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, man werde die Beziehungen "auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte" pflegen. Einige Äußerungen Bolsonaros im Wahlkampf hätten "Anlass zur Sorge" gegeben. "Wir werden die Regierung daran messen, was sie tut", sagte Seibert.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat auch angesichts der Demonstrationen rechtsgerichteter Gruppen in Chemnitz und des Anschlags auf eine Synagoge in den USA ein entschiedenes Eintreten gegen Populisten und Antisemiten weltweit gefordert. "Wir brauchen mehr Wachsamkeit und mehr Zivilcourage", sagte Maas. Den "Täuschungen und falschen Versprechungen der Populisten" muss laut Maas "laut und deutlich" widersprochen werden.



Erfreut über Bolsonaros Wahlsieg zeigte sich die AfD. "Jair Bolsonaro ist ein aufrechter Konservativer, der angetreten ist, die linke Korruption zu bekämpfen und Sicherheit und Wohlstand für sein Volk wiederherzustellen", sagte der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Petr Bystron. "Die konservative Revolution hat damit auch Südamerika erreicht."

Die EU-Kommission hat zur Wahrung der Demokratie aufgerufen. "Wir erwarten von allen zukünftigen Präsidenten, die demokratischen Prinzipien zum Wohle des brasilianischen Volkes zu festigen", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. Man müsse die Wahl des brasilianischen Volkes akzeptieren. "Brasilien ist ein wichtiger Partner. Die EU erwartet, ihre Partnerschaft auch unter der neuen Regierung weiter zu stärken"

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gratulierte Bolsonaro, erinnerte ihn aber gleichzeitig an die "strategische Partnerschaft" mit gemeinsamen Werten. Dazu gehörten auch der Respekt für demokratische Prinzipien und die Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens. In Einhaltung dieser Werte wolle Frankreich seine Zusammenarbeit mit Brasilien fortsetzen.

Die französische Rechtaußenpolitikerin Marine Le Pen, Chefin der Partei Rassemblement National, wünschte Bolsonaro "viel Glück". Die Brasilianer hätten die Konsequenz aus der "allgemeinen Korruption und schrecklichen Kriminalität" gezogen, die unter den "Regierungen der extremen Linken" floriert hätten.

US-Präsident Donald Trump rief den Wahlsieger noch am Sonntagabend an und gratulierte ihm. "Wir haben abgemacht, dass Brasilien und die USA beim Handel, beim Militär und allem anderen eng zusammenarbeiten werden", schrieb Trump am Montag auf Twitter. Es sei ein "ausgezeichnetes Telefonat" gewesen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen und fremdenfeindlichen Lega-Partei begrüßte Bolsonaros Sieg ebenfalls bereits in der Wahlnacht. "Auch in Brasilien haben die Bürger die Linke verjagt! Viel Erfolg Präsident Bolsonaro, die Freundschaft zwischen unseren Völkern und unseren Regierungen wird noch stärker."

Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte laut Kreml per Glückwunschtelegramm. Darin äußerte er sein "Vertrauen" in die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit beider Länder bei den Vereinten Nationen, im Rahmen der G20-Staaten und der wirtschaftlich aufstrebenden Brics-Staaten.