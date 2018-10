Fall Kashoggi - Saudisches Konsulat erneut durchsucht Türkische Ermittler haben erneut das saudi-arabische Konsulat sowie die Residenz des Konsuls in Istanbul durchsucht. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, den Journalisten Jamal Khashoggi dort Anfang des Monats getötet zu haben. © Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Türkische Ermittler haben sich ein zweites Mal das saudi-arabische Konsulat in Istanbul vorgenommen, wo der Journalist Jamal Khashoggi Anfang des Monats spurlos verschwand. Ein Augenzeuge beobachtete am Donnerstag, wie Einsatzkräfte unter anderem den Garten des Anwesens und dort geparkte Fahrzeuge untersuchten. Das Durchsuchen diplomatischer Vertretungen ist ungewöhnlich, weil diese nach der Wiener Konvention von den Gastgeberstaaten technisch wie Ausland behandelt werden müssen.

Zuvor war bereits die Residenz des saudi-arabischen Konsuls in Istanbul durchsucht worden. Ein hoher Regierungsbeamter hatte am Mittwoch gesagt, die Polizei habe "gewisse Beweise" dafür gefunden, dass Khashoggi im Konsulat getötet wurde. Einzelheiten nannte er nicht.

Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, dass Khashoggi, ein Kritiker des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, bei seinem Besuch im Konsulat am 2. Oktober durch ein nach Istanbul entsandtes Spezialkommando getötet wurde. Khashoggi wollte dort Papiere für seine geplante Hochzeit abholen. Die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nahestehende Zeitung Yeni Şafak berichtete, Khashoggi seien während eines Verhörs die Finger abgeschnitten worden. Später sei er enthauptet und seine Leiche zerstückelt worden.

Außerdem sei auf einer Tonaufnahme zu hören, dass der saudi-arabische Generalkonsul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, zu den Folterern Khashoggis gesagt habe: "Macht das draußen, ihr werdet mich in Schwierigkeiten bringen." Einer der Folterer habe der Aufnahme zufolge geantwortet: "Halt den Mund, wenn du leben willst, wenn du nach (Saudi-)Arabien zurückkehrst." Kurz vor Beginn der Durchsuchung seiner Residenz in Istanbul ist Al-Otaibi aus der Türkei ausgereist.



Trump fordert Belege

Nach Angaben der Washington Post konzentrieren sich die türkischen Fahnder vor allem auf Salah Mohammed al-Tubaigi, einen mitgereisten hochrangigen Gerichtsmediziner, auf drei Personen, die zur Sicherheitsentourage des Kronprinzen gehören, sowie auf einen fünften Mann, einen häufigen Reisebegleiter des 33-jährigen Königssohnes.

Türkische Sicherheitsdienste haben dabei wiederholt regierungsnahe Medien des Landes benutzt, um Details zu dem Fall durchzustechen und den Druck auf Saudi-Arabien zu erhöhen. Saudi-Arabien hat bestritten, dass Khashoggi getötet wurde. Khashoggi war im vergangenen Jahr aus Saudi-Arabien geflohen, als Kronprinz Mohammed dort an Macht gewann. Khashoggi schrieb kritisch über ihn in der Washington Post, die am Mittwoch seinen letzten Artikel für die Zeitung veröffentlicht hat.

US-Präsident Donald Trump nahm das Königshaus zunächst weiter in Schutz und forderte Belege für die türkische Darstellung. Er wolle sich zunächst von US-Außenminister Mike Pompeo detailliert in der Sache unterrichten lassen. Pompeo war in den vergangenen Tagen zu Gesprächen mit Vertretern des Königshauses nach Saudi-Arabien und mit Präsident Erdoğan in die Türkei gereist. Derweil setzen die US-Demokraten Präsident Donald Trump unter Druck. In einem offenen Brief forderten demokratische Senatorinnen und Senatoren am Mittwoch die Offenlegung von Trumps Finanzbeziehungen zu Saudi-Arabien und warnten vor möglichen "Interessenkonflikten" des Präsidenten.

Das Verschwinden Khashoggis hat international Besorgnis ausgelöst. Zahlreiche führende Vertreter der westlichen Wirtschaft haben in den vergangenen Tagen ihre Teilnahme an einer internationalen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien in der kommenden Woche abgesagt. Am Donnerstag sagte auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire seine Teilnahme ab. Er begründete diesen Schritt damit, dass "die Voraussetzungen nicht gut" seien.