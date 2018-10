Donald Trump hat die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi verurteilt, sich aber zugleich zurückhaltend über mögliche Konsequenzen geäußert. Saudi-Arabien hatte kurz zuvor bestätigt, der Journalist sei in der Istanbuler Botschaft des Königreichs nach einem Streit umgebracht worden. Der US-Präsident sagte nach Veröffentlichung der offiziellen saudischen Version, er wolle zunächst mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sprechen, ehe er nächste Schritte ergreife, sagte Trump am Freitag während einer Veranstaltung am Luftwaffenstützpunkt Luke im Staat Arizona. Die Tötung Khashoggis bezeichnete er als "inakzeptabel" und ein "furchtbares Ereignis", das nicht "unbemerkt" geblieben sei. Er halte den Fall noch nicht für restlos aufgeklärt. Es sei aber "guter erster Schritt" und wichtig gewesen, dass das Königreich Festnahmen in dem Fall verkündet habe.

Über den Umfang einer Reaktion der Vereinigten Staaten wolle er sich mit dem Kongress abstimmen. Ihm schwebe "eine Form von Sanktion" vor. Doch würde er es vorziehen, wenn amerikanische Unternehmen und Jobs nicht unter einer milliardenschweren Kürzung von Waffendeals mit dem Königreich leiden müssten, sagte Trump in Arizona.

Auf die Frage, ob er die Erklärung Saudi-Arabiens für glaubwürdig halte, sagte Trump: "Das tue ich. Aber nochmals, ich meine, es ist früh, wir haben unsere Überprüfung noch nicht abgeschlossen." Der Präsident fügte hinzu: "Ich denke, wir kommen der Lösung eines sehr großen Problems nahe." Die saudische Führung habe einen "vollständigen Bericht" angekündigt.

"Einfach nicht glaubwürdig"

Im US-Kongress wurden unterdessen aus beiden Parteien Zweifel an der Darstellung Saudi-Arabiens zum Tod des Journalisten geäußert. "Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich der neuen saudischen Schilderung zum Tod von Herrn Khashoggi skeptisch gegenüberstehe", schrieb der republikanische US-Senator Lindsay Graham auf Twitter. Eliot Engel, der ranghöchste Vertreter der Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, teilte mit: "Die Erklärung der saudischen Behörden von heute Nacht ist einfach nicht glaubwürdig, besonders, weil sich die Geschichte in den vergangenen Tagen so stark geändert hat." Er forderte die US-Regierung auf, Druck für eine "gründliche und transparente Untersuchung" auszuüben.



UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er sei "zutiefst beunruhigt" über den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im saudiarabischen Konsulat. Guterres' Büro bekräftigte am Freitag in New York, eine "unmittelbare, gründliche und transparente Untersuchung" der Umstände von Khashoggis Tod sei notwendig.



Saudi-Arabien hatte zuvor zugegeben, dass Kronprinz Mohammed bin Salmans prominenter Kritiker im Konsulat getötet worden war. Ein Streit sei eskaliert und habe zu Khashoggis Tod geführt, berichteten Staatsmedien. Das Königreich hatte bisher wochenlang behauptet, der Journalist habe das Konsulat nach seinem Besuch am 2. Oktober wieder verlassen.