US-Präsident Donald Trump hat Saudi-Arabien im Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi in Schutz genommen. "Da haben wir es schon wieder - man weiß, man ist schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Ich mag das nicht", sagte Trump der Nachrichtenagentur AP. Er verglich den Fall mit den Vorwürfen sexueller Nötigung gegen den inzwischen an den Obersten Gerichtshof der USA berufenen Richter Brett Kavanaugh. Dieser sei aus seiner Sicht von jeher unschuldig gewesen. Auch im Fall Khashoggi sollte man "zuerst herausfinden, was passiert ist".



Dadurch widerspricht Trump anderen internationalen Partnern und einigen Spitzenpolitikern der Republikaner, die eine Verwicklung der saudi-arabischen Führung in Khashoggi Verschwinden für erwiesen halten. Saudi-Arabien gilt als ein Verbündeter der USA. Vor allem setzt sich Trump für die milliardenschweren Waffenlieferungen an das Land ein.

Kurz vor dem Interview mit AP hatte Trump mit Kronprinz Mohammed bin Salman telefoniert. Am Tag davor hatte der US-Präsident bereits mit König Salman gesprochen. Beide hätten jegliche Kenntnis über das Schicksal Khashoggis bestritten, sagte Trump.

Nach seinem Gespräch mit dem König hatte er die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass ein auf eigener Faust handelnder Killer für den Tod des Journalisten verantwortlich sein könnte. Dieser Eindruck habe sich ihm bei dem Telefonat mit Salman aufgedrängt, sagte Trump.



Verdächtige sollen aus Umfeld des Kronprinzen stammen

Khashoggi war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten hatte. Er hatte unter anderem für die Washington Post kritische Kolumnen über Kronprinz Mohammed geschrieben. Türkische Behörden gehen davon aus, dass er im Konsulat von einem 15-köpfigen Team getötet und zerstückelt wurde.



Saudi-Arabien hat den Vorwurf bisher als "unbegründet" bezeichnet. Das Land ließ türkische Ermittler das saudische Konsulat in Istanbul durchsuchen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach am Dienstagmittag von ersten Hinweisen. Man analysiere mögliche Spuren "giftiger Substanzen", sagte Erdoğan. Diese seien überstrichen worden.



Einem Bericht der New York Times zufolge sollen Verdächtige dem Umfeld von Kronprinz Mohammed bin Salman angehören. So habe ein Verdächtiger namens Maher Abdulasis Mutreb den saudi-arabischen Kronprinzen in diesem Jahr bei Reisen in die USA, nach Spanien und Frankreich begleitet. Möglicherweise handle es sich um einen Leibwächter.

Drei andere Verdächtige würden ebenfalls dem Sicherheitsdienst des Kronprinzen zugerechnet, schreibt die New York Times. Bei einem weiteren Verdächtigen handle es sich um einen Gerichtsmediziner, der in Saudi-Arabien hohe Ämter bekleidet habe. Von den 15 Verdächtigen, welche die türkischen Behörden ausgemacht haben, hätten mindestens neun für saudi-arabische Sicherheitsdienste, die Armee oder Ministerien gearbeitet.

Die New York Times beruft sich bei ihren Angaben auf Software zur Gesichtserkennung, eine Datenbank mit saudi-arabischen Handynummern, öffentlich gewordene saudi-arabische Regierungsdokumente, Zeugenaussagen und Medienberichte.

G7-Außenminister fordern Aufklärung

Wegen des Falls ist Saudi-Arabien international unter Druck geraten. Die Gruppe der sieben führenden Industrieländer G7 hat sich "sehr besorgt" gezeigt. Die G7-Außenminister forderten in einer Erklärung eine "gründliche, glaubwürdige, transparente und zügige Untersuchung" von Riad. Die Verantwortlichen für das Verschwinden Khashoggis müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, verschob eine geplante Nahost-Reise, die sie auch nach Saudi-Arabien führen sollte. Eine Begründung für die Verschiebung der Reise lieferte der IWF nicht. Beim IWF-Jahrestreffen im indonesischen Bali vergangene Woche hatte Lagarde zwar noch gesagt, sie werde nach Saudi-Arabien reisen, sie sagte aber auch, dass sie das Verschwinden des Journalisten schockiere. Lagarde hätte an einer Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien teilnehmen sollen. Zahlreiche prominente Wirtschaftsvertreter haben ihre Teilnahme an dieser Konferenz inzwischen abgesagt.