Es gibt drei Gründe, warum die USA in dem Fall bedeutsam sind: Erstens sind sie ein wichtiger Handelspartner Saudi-Arabiens. Die beiden Länder sind seit Jahrzehnten wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Saudi-Arabien ist – nach Kanada – der zweitgrößte Öllieferant an die USA, verkauft an die Amerikaner außerdem Produkte wie Chemikalien und hält Staatsanleihen im Wert von mehr als 166 Milliarden Dollar. Kronprinz Mohammed bin Salman investiert vor allem in die Technologiefirmen im Silicon Valley wie Apple, Twitter und Uber. Im Juni 2017 besuchte US-Präsident Donald Trump Saudi-Arabien zum zweiten Mal – im Mai 2016 absolvierte er seine erste Auslandsreise nach Saudi-Arabien – und kündigte bei seiner Rückkehr an, er habe Deals in Höhe von 350 Milliarden Dollar ausgehandelt, die Tausende Jobs in den USA schaffen würden. Die Zahlen, die Trump nannte, werden zwar angezweifelt, zeigen jedoch, wie wichtig das Königreich für die USA ist.

Zweitens ist Saudi-Arabien für die Außenpolitik der USA im Nahen Osten wichtig. Trump möchte den Iran schwächen – dafür braucht unter anderem die Unterstützung Saudi-Arabiens, das als regionaler Widersacher des schiitischen Mullah-Regimes in Teheran gilt. Deswegen beliefert er das Königreich mit Waffen und stützt die saudischen Angriffe im Jemen, durch die bereits Tausende Zivilisten getötet wurden.

Drittens lebte Khashoggi in den USA und schrieb dort eben für die Washington Post. Er kritisierte das Regime in Saudi-Arabien öffentlich, Trump kann daher die Tötung eines Journalisten, der in den USA lebte, nicht einfach hinnehmen, ohne sie zu kritisieren.