Die ecuadorianische Justiz hat eine Klage des Wikileaks-Gründers Julian Assange wegen mutmaßlicher Verletzung seiner Grundrechte abgewiesen. Assange wollte mit dem Antrag erreichen, dass neue Verhaltensregeln für sein Asyl in der Londoner Botschaft des südamerikanischen Staates wieder gelockert werden. Die Richterin Karina Martínez urteilte, die Behörden hätten das Recht zu entscheiden, was in dem Gebäude erlaubt sei. Der Antrag sei daher unzulässig.

Den neuen Regeln zufolge muss Assange unter anderem für seinen Internetzugang, Wäsche und medizinische Kosten zahlen. Außerdem hat Ecuador ihn aufgefordert, sich nicht politisch zu äußern und seine Katze angemessen zu füttern. Wikileaks zufolge müssen Besucher außerdem Besucher private Daten ihrer Social-Media-Konten und ihrer Handys preisgeben. Assange warf der Regierung vor, ihn mit den Regeln aus der Botschaft drängen zu wollen.



Die Anwälte der ecuadorianischen Regierung teilten mit, die Regelungen zielten lediglich darauf ab, ein friedliches Zusammenleben in den engen Räumen der Botschaft zu ermöglichen. Assange hat dort mehr als ein Drittel des Raumes für sich zur Verfügung. Vertreter beklagen unter anderem, der Wikileaks-Gründer habe das Gebäude beim Fußballspiel und Skateboarden beschädigt.

Angespanntes Verhältnis mit Assange

Das Verhältnis zwischen Assange und der ecuadorianischen Regierung, die ihm seit sechs Jahren Zuflucht gewährt, gilt mittlerweile als angespannt. Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat Assange aufgefordert, nichts zu unternehmen, das die ausländischen Beziehungen des Landes belasten könnte. Laut einem Bericht des Journalisten Glenn Greenwald plant Ecuador, ihm das Asyl zu entziehen und ihn an die britischen Behörden zu übergeben.

Ecuadors Außenminister lobte die Entscheidung der Richterin. Ihr Urteil respektiere klar die internationalen Gesetze, sagte José Valencia. Assanges Anwalt kündigte dagegen Berufung an. Der ecuadorianische Staat habe die internationale Verpflichtung, Assange zu schützen, sagte Carlos Poveda.

Assange befürchtet, wegen seiner Arbeit für Wikileaks an die USA ausgeliefert zu werden. In einer Videokonferenz sagte er, die Regierung Ecuadors habe bereits mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence seine Auslieferung aus Großbritannien in die USA abgesprochen. Der Staatsanwalt Íñigo Salvador wies diese Behauptung zurück. Die US-Regierung macht Assange für die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak über die von Assange gegründete Plattform WikiLeaks verantwortlich.

Assange war 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflohen, um einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Die Vorwürfe sind inzwischen verjährt, das Verfahren in Schweden ist eingestellt worden. Allerdings besteht noch ein britischer Haftbefehl, weil Assange 2010 gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.