Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange will die ecuadorianische Regierung verklagen. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die WikiLeaks in Auszügen auf Twitter veröffentlichte. Assange wirft dem südamerikanischen Land demnach vor, ihn in seinem Botschaftsexil in London in seinen Grundrechten zu verletzten. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA könnte der Fall bereits in der kommenden Woche verhandelt werden.

Britischen Medien zufolge plant der ecuadorianische Präsident Moreno, Assange das Asyl zu entziehen. Im März wurden ihm in der Botschaft sämtliche Kommunikationsmittel gesperrt. Zudem darf Assange nur noch Besuch von seinen Anwälten erhalten. Berichten zufolge wurden diese Einschränkungen vergangene Woche teilweise aufgehoben, trotzdem will Assange, der seit Ende vergangenen Jahres die ecuadorianische Staatsbürgerschaft besitzt, nun klagen.

Laut Wikileaks wird Assange juristisch von dem ehemaligen Richter Baltasar Garzón vertreten. Garzón sei dafür bereits in die ecuadorianische Hauptstadt Quito gereist. Am Donnerstag hatte Assanges Anwalt bei einer Pressekonferenz kritisiert, sein Mandant befinde sich in einer "unmenschlichen Lage". Mit der Isolation wollte die ecuadorianische Botschaft verhindern, dass sich Assange in die Beziehungen Ecuadors zu anderen Staaten einmischt.



Zwischen Assange und den Behörden Ecuadors gab es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte. Er hatte sich auf Twitter immer wieder kontrovers geäußert, etwa als er die britischen Schuldzuweisungen gegenüber Russland im Fall des vergifteten Doppelagenten Sergej Skripal infrage stellte. Auch die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland hatte er kritisiert.



Assange war 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen, um einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen. Die Anschuldigungen sind inzwischen jedoch fallen gelassen worden. Allerdings besteht nach wie vor ein britischer Haftbefehl, weil Assange 2010 gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.

Die US-Regierung wirft Assange unter anderem vor, für die Veröffentlichung brisanter US-Dokumente aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak auf der Wikileaks-Plattform verantwortlich zu sein. Bisher hat sie jedoch noch keinen offiziellen Auslieferungsantrag gestellt.