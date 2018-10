Dieser Wahlabend in Bayern wird ein historischer, so viel darf man getrost vorweg nehmen.



Erstens: Mit der Alleinregierung der CSU wird es vorbei sein. Und zwar anders als beim letzten Mal, als die Christsozialen mit der FDP koalieren mussten von 2008 bis 20013, werden diesmal viele Mandate für die absolute Mehrheit fehlen. Demoskopen halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die CSU es über die 40-Prozent-Marke schafft. Die letzten Umfragen sahen die Partei bei 33 bis 35 Prozent.



Zweitens: Nie waren die Grünen so stark. Auch wenn die Öko-Partei schon länger im Landtag sitzt, so viele Stimmen wie ihnen diesmal zugetraut werden, haben sie nie bekommen. Sie werden wohl zweitstärkste Kraft im Landtag, bei etwa 18 Prozent sahen sie die Umfragen. Am Ende könnte sogar eine schwarz-grüne Koalition stehen.



Drittens: Die SPD verzwergt. Sogar auf ein einstelliges Ergebnis könnten die Sozialdemokraten fallen. Selbst für die notorisch erfolglose Bayern-SPD ist das ein Drama. In der Berliner Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus, hat man vorsichtshalber die sonst übliche Wahlparty abgesagt.



Viertens: Die AfD wird in den Landtag einziehen, so viel steht fest. Ein zweistelliges Ergebnis gilt als wahrscheinlich. Das wird die Machtverhältnisse aber auch den Ton im Landtag nachhaltig verändern.



Fünftens: Ein Landtag mit sieben Fraktionen ist möglich. Auch FDP und Linkspartei könnten es diesmal knapp in den Landtag schaffen. Die FDP saß da schon mal , für die Linke wäre es ein Novum.



Entsprechend angespannt ist die Stimmung bei sämtlichen Parteien, besonders natürlich bei der CSU. Wie geht es weiter mit Parteichef Horst Seehofer, wie mit Ministerpräsident Markus Söder? Können sich beide in ihren Ämtern halten? Der Druck ist groß, auch der Zeitdruck: In Bayern muss übrigens 50 Tage nach der Wahl ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Sonst drohen Neuwahlen.