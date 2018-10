China hat sich erstmals zum Verbleib des verschwundenen Interpol-Präsidenten Meng Hongwei geäußert. Die Disziplinarbehörde der regierenden Kommunistischen Partei teilte mit, dass gegen Meng wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße ermittelt werde. Was für Verstöße ihm vorgeworfen werden, blieb unklar. Die Behörde ist unter anderem für die Verfolgung von Korruption in den Reihen der Staatsbediensteten zuständig.

Meng ist chinesischer Staatsbürger und seit November 2016 Chef der internationalen Polizeibehörde Interpol. Am 25. September war er zum Urlaub in sein Heimatland China gereist – seitdem ist sein Verbleib unbekannt. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock forderte von China eine Begründung für Mengs Verschwinden.

"Diese Angelegenheit betrifft die internationale Gemeinschaft"

Mengs Ehefrau Grace Meng hatte ihn am Freitag bei der französischen Polizei als vermisst gemeldet. Jetzt wandte sie sich mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. "Diese Angelegenheit betrifft die internationale Gemeinschaft", sagte sie in einem Hotel in Lyon, wo Interpol seinen Sitz hat. Grace Meng habe dabei aus Sorge um ihre Sicherheit den Kameras den Rücken zugedreht und mit zitternder Stimme gesprochen. Zudem wollte sie nicht fotografiert werden. "Ich weiß nicht, was ihm passiert ist", sagte Grace Meng, die mit den gemeinsamen Kindern in Lyon lebt. Obwohl sie und ihr Mann sich nicht sehen könnten, seien sie mit ihren Herzen verbunden. "Deshalb wird er es durchstehen", sagte sie.

Nach der Verlesung der Erklärung sagte sie zu Journalisten, sie glaube, dass ihr Mann in Gefahr sei. Er habe ihr am 25. September, dem Tag seiner Ankunft in China, eine Mitteilung über ein soziales Netzwerk geschickt, in der er schrieb: "Warte auf meinen Anruf." Eine zweite Mitteilung habe lediglich einen Emoji enthalten, der für eine Gefahrensituation steht. In Folge von Drohungen wurde Mengs Frau unter Polizeischutz gestellt. Die Staatsanwaltschaft Lyon ermittelt deswegen.

Interpol ist die wichtigste internationale Polizeiorganisation. Die 192 Mitgliedstaaten tauschen unter anderem Informationen zu gesuchten Personen aus. Meng war 2016 als erster Chinese zum Interpol-Präsidenten gewählt worden – eine international durchaus umstrittene Personalie. Sie hatte vor allem unter Menschenrechtlern Besorgnis ausgelöst. Amnesty International warf China damals vor, schon lange zu versuchen, Interpol für die Fahndung nach chinesischen Dissidenten und Aktivisten zu benutzen.