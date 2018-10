Mehrere tausend Migranten aus Mittelamerika haben ihren Marsch von Südmexiko Richtung USA fortgesetzt. Sie lehnten ein Angebot des mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto ab, der ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit versprach, wenn sie in den Staaten Chiapas oder Oaxaca blieben. Die Polizei gab eine Brücke frei, die sie blockiert hatte, um die Karawane am Weitergehen zu hindern.

Die Migranten stammen aus den Staaten Honduras, Guatemala und El Salvador. Sie haben das Ziel, in die USA zu gelangen. US-Präsident Donald Trump hat allerdings deutlich gemacht, dass er sie nicht ins Land lassen wolle. Er hat die von ihm als "Karawane" betitelte Gruppe zu einem seiner bevorzugten Themen im Wahlkampf gemacht.



Trumps mexikanischer Kollege Peña Nieto lancierte hingegen eine Initiative unter dem Motto "Du bist zu Hause", unter der die Migranten bereits in Südmexiko Asyl beantragen könnten. Diese sei "nur für jene gedacht, die sich an mexikanische Gesetze halten", sagte er.

Die Antwort: "Danke! Nein, wir gehen nach Norden", skandierten etliche Teilnehmer des Marsches.

Migranten fürchten sich vor Abschiebung

Der mitreisende Aktivist Irineo Mujica von der Hilfsorganisation Pueblo sin Fronteras sagte, 80 Prozent der Leute, die Schutz beantragten, würden abgewiesen und abgeschoben. Das fürchteten auch viele, würden sie das Angebot der Regierung annehmen.

Die Nationale Menschenrechtskommission Mexikos schaltete sich schließlich ein, damit der Menge von der Polizei auch der Weitermarsch erlaubt wurde. Die Organisation argumentierte, dass die Migranten ohne Schatten, Wasser und Toiletten ausharren müssten und in einer solchen Situation gar nicht über das Angebot der Regierung nachdenken könnten.

Zuvor hatte die mexikanische Polizei im Süden des Landes Dutzende Migranten in Gewahrsam genommen. Sie hätten am Freitag illegal den Grenzfluss Suchiate zwischen Guatemala und Mexiko überquert, teilten die Behörden mit. Nach offiziellen Angaben wurden sie zu einem Büro der Einwanderungsbehörde in der Stadt Tapachula gebracht, wo sie Asylanträge stellen könnten.

Trump warnt die "Karawane"

US-Präsident Trump hatte mehrfach gesagt, dass die Mitglieder der "Karawane" keine Chance auf eine Einreise in die Vereinigten Staaten hätten. Notfalls solle das Militär sie an der Grenze stoppen. Verteidigungsminister James Mattis bewilligte am Freitag Unterstützung für den Grenzschutz. Dabei geht es nach Angaben des Pentagons um logistische Hilfe wie das Errichten von Zäunen oder den Transport von Grenzschützern.

Derzeit befinden sich bereits 2.100 Mitglieder der Nationalgarde an der Grenze, die ebenfalls logistische Unterstützung für die Grenzschützer leisten.