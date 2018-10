China hat die Vorwürfe von US-Vizepräsident Mike Pence, wonach das Land die Wahlen in den USA beeinflussen wolle, scharf zurückgewiesen. Die Äußerungen seien "unbegründet" und "lächerlich", teilte das chinesische Außenministerium mit. Pence hatte die chinesische Führung am Donnerstag beschuldigt, gezielt gegen US-Präsident Donald Trump vorzugehen.

"Wir haben kein Interesse daran, uns in die inneren Angelegenheiten der USA und Wahlen einzumischen", sagte eine Sprecherin des Außeninisteriums. Es handele sich lediglich um Hörensagen, Richtiges und Falsches werde durcheinandergeworfen. "Wir rufen die USA auf, ihr Fehlverhalten zu korrigieren, aufzuhören, China grundlos zu beschuldigen und zu verleumden, und chinesischen Interessen und den Beziehungen zwischen China und den USA zu schaden."



Pence hatte in einer Rede am Hudson Institute in Washington gesagt, China habe Industrien und US-Staaten ins Visier genommen, die bei den Wahlen eine wichtige Rolle spielten. Einer Schätzung zufolge habe China mehr als 80 Prozent der Wahlkreise anvisiert, die 2016 für Präsident Trump gestimmt haben. Jetzt wolle China, dass diese Wähler "gegen unsere Regierung stimmen". Das Ziel sei letztlich ein Machtwechsel im Weißen Haus. "China will einen anderen amerikanischen Präsidenten."

Bereits vor einer Woche hatte Trump ähnliche Vorwürfe an China gerichtet. "Bedauerlicherweise haben wir entdeckt, dass China versucht hat, sich in unsere bevorstehenden Wahlen 2018 einzumischen", sagte Trump. "Sie wollen nicht, dass ich, oder wir, gewinnen, weil ich der erste Präsident in, der China beim Handel herausfordert." Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich seit Trumps Amtsantritt vor allem in Handelsfragen deutlich verschlechtert. Die beiden Staaten haben wiederholt Strafzölle gegeneinander verhängt.