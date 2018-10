Der US-Senat kann an diesem Samstag wie von den Republikanern geplant über die Bestätigung von Brett Kavanaugh als Richter am Supreme Court abstimmen. Der Senat votierte knapp mit 51 zu 49 Stimmen dafür, die Debatte über die umstrittene Nominierung zu beenden. Die Entscheidung fiel fast entlang der Parteilinien: Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski stimmte dagegen, Joe Manchin von den oppositionellen Demokraten dafür. Kavanaugh ist der Kandidat der Konservativen. Der nächste Schritt ist dann die eigentliche Abstimmung über die Besetzung des Richteramts am obersten Gericht.

Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe während dessen Schul- und Studienzeit vor. Kavanaugh bestreitet all diese Anschuldigungen vehement. Das Nominierungsverfahren war zuletzt unterbrochen worden, um der Bundespolizei FBI die Möglichkeit zu geben, die Anschuldigungen zu überprüfen. Der FBI-Bericht wurde am Donnerstag vorgelegt, die Senatoren konnten ihn prüfen. Veröffentlicht wurde der Bericht nicht.

Republikanern zufolge brachte die Untersuchung keine neuen Erkenntnisse oder entlastete Kavanaugh sogar. Demokraten widersprachen dem und kritisierten, das FBI habe oberflächlich ermittelt. Dennoch sind Kavanaughs Chancen gestiegen. Führende Republikaner deuteten ihre Unterstützung an. Zwar hat ihre Partei nur eine hauchdünne Mehrheit von zwei Stimmen im Senat, aber sie zeigt sich bislang nahezu geschlossen. Sicher ist der Erfolg aber nicht: Die republikanische Senatorin Susan Collins hat angekündigt, sich ihre Entscheidung noch offenzuhalten. Und auch bei den Demokraten gelten einige noch als unentschlossen.



Verzögern könnte sich die Abstimmung laut einem CNN-Bericht ohnehin. Der Republikaner Steve Daines, Senator für Montana und Kavanaugh-Unterstützer, ist demnach am Samstag bei der Hochzeit seiner Tochter und könne nicht abstimmen. Möglicherweise könnten die Republikaner die Bestätigung ihres Kandidaten daher bis Sonntagmorgen offenhalten. Das hänge von ihrer Siegesgewissheit ab.

Die meisten Demokraten im Senat waren von Anfang an gegen Kavanaugh. Würden alle gegen ihn stimmen, können sich die Republikaner kaum Abweichler leisten. Bei einem Patt dürfte Kavanaugh ernannt werden, weil Vizepräsident Mike Pence dann die entscheidende Stimme abgeben dürfte. US-Präsident Donald Trump will die Personalie noch vor der Kongresswahl am 6. November geklärt haben: Der Wahlausgang ist offen, ein Machtwechsel in beiden Kammern zugunsten der Demokraten möglich. Dann wäre eine Ernennung Kavanaughs oder eines ähnlich konservativen Kandidaten so gut wie ausgeschlossen.

Ernennung auf Lebenszeit würde Ausrichtung des obersten Gerichts prägen

Mit einer Ernennung Kavanaughs auf Lebenszeit würde auf Jahre die konservative Ausrichtung des obersten Gerichts zementiert, das regelmäßig über zentrale Fragen mit hohem Konfliktpotenzial in der Gesellschaft entscheidet. In den vergangenen Jahren war das Gericht politisch ausgewogen besetzt: Einem liberalen Block aus vier Richtern stand ein konservativer Block aus vier Richtern entgegen. Der neunte Richter – Anthony Kennedy – galt als moderat und stimmte mal mit seinen liberalen, mal mit seinen konservativen Kollegen. Er ging in den Ruhestand, damit wurde der Sitz frei, den Kavanaugh nun bekommen soll.

Mit der Mehrheit der Republikaner im Senat galt Kavanaughs Bestätigung zunächst als sicher. Doch als ihm die Frauen die sexuellen Übergriffe vorwarfen, geriet seine Ernennung in Gefahr. Vor einer Woche hatten die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die zuerst Anschuldigungen gegen Kavanaugh erhob, und der Richter selbst nacheinander im Senatsausschuss ausgesagt. Kritiker warfen Kavanaugh anschließend vor, sich dabei nicht entsprechend der Würde des Amtes verhalten zu haben. Hunderte Juraprofessoren schrieben in einem gemeinsamen offenen Brief, dem Bewerber mangele es an Überparteilichkeit und Objektivität für das hohe Richteramt. In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal schrieb der Richter, er sei bei dieser Aussage "vielleicht manchmal etwas zu emotional gewesen". Dies habe aber die überwältigende Frustration reflektiert, fälschlicherweise beschuldigt zu werden.

Im Kongress in Washington kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten gegen die Ernennung Kavanaughs. Am Donnerstag nahm die Polizei mehr als 300 von ihnen kurzzeitig fest, darunter auch die Schauspielerin Amy Schumer und das Model Emily Ratajkowski. Den Festgenommenen wurde vorgeworfen, in einem Bürogebäude des Senats illegal demonstriert zu haben.

Trump warf den Demonstranten am Freitag vor, für ihre Proteste bezahlt worden zu sein. "Schaut euch all die professionell gemachten identischen Schilder an", schrieb er auf Twitter. "Diese Schilder sind nicht aus Liebe im Keller entstanden." Der Investor George Soros und andere hätten die Demonstranten bezahlt. Für die Behauptung lieferte der US-Präsident aber keine Beweise. Nach der Abstimmung im Senat twitterte Trump, er sei "sehr stolz" auf den Senat.