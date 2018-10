Jordaniens König Abdullah II. hat Israel aufgefordert, im Friedensvertrag von 1994 überlassene Gebiete zurückzugeben. Das Nachbarland sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Übereinkunft zu Bakura und Ghumar nicht verlängert werde, erklärte König Abdallah II. nach Angaben örtlicher Medien, unter anderem der jordanischen Nachrichtenagentur Petra. "Bakura und Ghumar sind jordanisches Land und werden jordanisch bleiben", sagte Abdullah II.

Bakura liegt im Nordwesten Jordaniens in der Provinz Irdib, Ghumar in der südlichen Provinz Akaba. Beide Gebiete, die auf hebräisch Naharayim und Zofar heißen, liegen an der jordanisch-israelischen Grenze und waren vor dem Abschluss des Friedensvertrag zwischen beiden Ländern von Israel besetzt worden. Dabei handelt es sich um mehrere Hektar vor allem landwirtschaftlich betriebene Flächen.

In einem Nachtrag zu dem Friedensvertrag hatten die beiden Länder festgelegt, dass Israel die Gebiete pachten und nutzen kann. Die Vereinbarung galt für eine Dauer von 25 Jahren und sollte sich automatisch verlängern, wenn keine der beiden Parteien sie aufkündigt. Die Übereinkunft über die betreffenden Gebiete läuft am 25. Oktober aus.

Israel will über Verlängerung der Pacht verhandeln

Hintergrund der Entscheidung ist jordanischen Medien zufolge anhaltender innenpolitischer Druck, die Gebiete wieder unter volle jordanische Souveränität zu stellen. Am Freitag forderten Demonstranten in Amman, den gesamten Friedensvertrag aufzukündigen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte laut israelischen Medienberichten an, mit Abdullah II. über eine weitere Verlängerung der Pacht zu verhandeln. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung der Friedensverträge Israels mit Ägypten und Jordanien als "Anker der regionalen Stabilität".



Die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien sind schon länger angespannt. Vor allem die Tötung zweier Jordanier auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Amman im vergangenen Jahr belastete zuletzt das Verhältnis der beiden Staaten.