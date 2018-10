Das saudische Königshaus soll einen Bericht der US-Beratungsfirma McKinsey genutzt haben, um gegen Kritiker vorzugehen. Einem Artikel der New York Times zufolge erstellte die Unternehmensberatung einen Report zur öffentlichen Meinung über Sparmaßnahmen, die Saudi-Arabien Ende 2015 bekannt gegeben hatte. Die neunseitige Analyse kam zu dem Schluss, dass in Online-Medien negative Kommentare zu dem Thema überwogen. McKinsey identifizierte drei Twitter-Nutzer, die besonders für die Verbreitung der Negativ-Meinung verantwortlich gewesen seien.

Laut New York Times wurde einer der Nutzer später festgenommen. Ein zweiter gab an, dass zwei seiner Brüder verhaftet und sein Mobiltelefon gehackt worden sei. Ein dritter, anonymer, Account wurde geschlossen.



McKinsey schrieb in einer Stellungnahme, dass der Bericht internen Zwecken diente und auf öffentlich zugänglichen Informationen basierte. Weder habe die saudi-arabische Regierung den Bericht in Auftrag gegeben, noch sei klar, ob und wie er in ihre Hände gelangt sein könnte. Das Unternehmen sei "entsetzt" darüber, dass seine Arbeit auf diese Weise benutzt worden sein könnte.



Armee von Trollen gegen Kritiker

Nach mehrtägigem Leugnen hatte das Königreich am Samstag zugegeben, dass der Journalist Jamal Khashoggi bei einem Termin in der saudi-arabischen Botschaft getötet worden war. Saudi-Arabien zufolge starb Khashoggi bei einem Faustkampf. Türkische Ermittler gehen jedoch davon aus, dass Khashoggi von einem saudi-arabischen Spezialkommando gezielt getötet wurde. Deutsche und internationale Politiker forderten eine Untersuchung der Vorfälle und politische Konsequenzen.

Der New York Times zufolge stand Khashoggi schon lange vorher im Visier des Königshauses. Im Netz wurde Khashoggi gezielt attackiert und diskreditiert - offenbar von Nutzern, die Saudi-Arabien für ihre Dienste bezahlte. Das Königshaus soll demnach eine "Armee von Twitter-Trollen" beschäftigen, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und Kritiker zu zermürben.



Dem Bericht zufolge haben westliche Geheimdienste außerdem einen saudischen Angestellten identifiziert, dem sie vorwerfen, in der Twitter-Zentrale Nutzerdaten ausspioniert und an die saudische Regierung weitergegeben zu haben.