Bei der Parlamentswahl in Luxemburg hat sich die konservative Oppositionspartei Christlich Soziale Volkspartei (CSV) trotz deutlicher Verluste als stärkste Partei behauptet. Nach Auszählung von gut der Hälfte der Wahlbüros kommt die Partei unter Führung von Claude Wiseler nur noch gut 28 statt bisher 33,7 Prozent (2013) der Stimmen bekommen. Die regierenden Sozialdemokraten rutschen demnach um etwa vier Prozentpunkte auf rund 16 Prozent ab. Damit zeichnen sich die schlechtesten Werte für CSV und Sozialdemokraten seit zumindest 20 Jahren ab.

Die Liberalen, die Teil der Regierungskoalition sind, liegen nach den ersten Ergebnissen mit gut 16 Prozent knapp zwei Punkte unter dem Wert von 2013. Große Gewinner ist den Teilergebnissen zufolge dritte Regierungspartei, die Grünen. Sie schneiden mit 15 Prozent um fünf Punkte besser als vor fünf Jahren ab. Deutlich zulegen konnten aber auch zwei Protestparteien: Die Piraten kamen auf mehr als sieben (2013: drei) Prozent, die rechtspopulistische, EU-feindliche und katholisch-fundamentalistische ADR auf etwa neun (6,6) Prozent.

Unklar ist mit diesen Teilergebnissen, ob die bisher regierende Dreierkoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen unter Führung des liberalen Premierministers Xavier Bettel auch künftig eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer haben wird.



Bei der letzten Wahl 2014 war der seit 18 Jahren amtierende CSV-Premierminister Jean-Claude Juncker wegen einer Geheimdienstaffäre um illegale Abhöraktionen abgestraft worden. Die konservative CSV war – obwohl den Stimmen nach immer noch stärkste Partei – bei der Regierungsbildung übergangen worden. Die sozialdemokratische LSAP, die zweitstärkste Kraft wurde, überließ Bettel von der liberalen DP den Vortritt bei der Regierungsbildung. Grund dafür war unter anderem, dass die DP die stärksten Zugewinne bei der Wahl hatte, während die LSAP Verluste verzeichnen musste.

Rund 257.000 Wahlberechtigte konnten zwischen zehn Parteien mit 547 Kandidaten wählen. Wegen des komplizierten Wahlverfahrens, bei dem sowohl Parteilisten als auch einzelne Kandidaten unterschiedlicher Parteien gewählt werden können, gab es zunächst keine aussagekräftigen Angaben über die Sitzverteilung.

Der CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet sagte zu den Verlusten seiner Partei, dass nach den bisherigen Ergebnissen die CSV stärkste Partei sei: "Darauf kommt es an." Sollte die CSV wieder in die Regierung kommen, würde sie an eine lange Tradition anknüpfen: Seit 1953 haben die Christsozialen 55 Jahre lang die luxemburgischen Regierungschefs gestellt.