In einer Umfrage zum Ansehen von fünf Staats- und Regierungschefs erreicht der US-Präsident Donald Trump die schlechtesten Werte: Von mehr als 26.000 Menschen aus 25 Ländern gaben nur 27 Prozent an, Vertrauen in Trump zu haben.

Das Pew Research Center, ein Forschungszentrum mit Sitz in Washington, D.C., hat eine Erhebung zum Vertrauen in die Staats- und Regierungschefs der USA, von China, Russland, Frankreich und Deutschland veröffentlicht. Das größte Vertrauen genießt demnach die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): 52 Prozent der Befragten gaben an, der deutschen Regierungschefin zu vertrauen, 31 Prozent äußerten Misstrauen. Auf dem zweiten Platz befindet sich der französische Präsident Emmanuel Macron mit Zustimmungswerten von 46 Prozent, 34 Prozent gaben an, dem französischen Staatschef nicht zu vertrauen.

Chinas Präsident Xi Jinping vertrauen der Umfrage zufolge 34 Prozent der Befragten, 56 Prozent verneinten das. Mit nur 30 Prozent Zustimmung kommt Russlands Staatschef Wladimir Putin auf den vierten Platz: 62 Prozent gaben an, Putin nicht zu vertrauen. Auf einen schlechteren Wert kommt der US-Präsident: 70 Prozent der Befragten machten deutlich, dass sie Donald Trump misstrauten.

Obama vertrauten 86 Prozent, bei Trump sind es 27 Prozent

In Deutschland liegt der Zustimmungswert für den US-Präsidenten noch unter dem internationalen Durchschnitt: Lediglich zehn Prozent äußerten Vertrauen in Trump. Zum Ende seiner zweiten Amtszeit hatte Trumps Vorgänger Barack Obama in Deutschland einen Zustimmungswert von 86 Prozent erreicht. Das geringste Vertrauen in den befragten 25 Ländern wurde Trump in Mexiko bescheinigt: Dort gaben sechs Prozent der Befragten an, dem US-Präsidenten zu vertrauen. In Israel dagegen genießt Trump mit 69 Prozent Zustimmung hohes Ansehen.

Confidence in Donald Trump to do the right thing regarding world affairs remains low in nations around the world https://t.co/e5SqVAhROO pic.twitter.com/2GWLzC4wCg — Pew Research Center (@pewresearch) 2. Oktober 2018

Auch zur Rolle der USA in der Weltgemeinschaft sollten die Befragten für die Erhebung eine Aussage treffen: In den Augen von 25 Prozent spielten die USA heute eine weniger wichtige Rolle als vor zehn Jahren. 31 Prozent sahen größeren Einfluss. Fast drei Viertel der Befragten nahmen hingegen einen größere Bedeutung Chinas war. 34 Prozent betrachteten China sogar als führende Wirtschaftsmacht, 39 Prozent – und damit der größte Teil – sahen immer noch die USA in dieser Position. Am größten sei der weltweite Verlust an Einfluss derzeit für Großbritannien: Der Umfrage nach ordnen 30 Prozent die Rolle des Vereinigten Königreichs als weniger wichtig ein als vor zehn Jahren.