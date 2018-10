Der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump bei der Trauerfeier in Pittsburgh wird zum Politikum. Drei Tage nach dem größten Terroranschlag gegen Juden in der US-Geschichte erklärte Bürgermeister Bill Peduto die Visite Trumps und seiner Frau Melania für "nicht prioritär".

An Dienstag werden die ersten der elf Opfer der Schüsse in der Tree of Live-Synagoge beigesetzt. Trump hatte gesagt, er wolle den Opfern seinen Respekt erweisen. Geplant ist auch ein Besuch bei den Verletzten im Krankenhaus. Wie die Washington Post berichtet, sollen der Präsident und die First Lady am späten Nachmittag in Pittsburgh ankommen.

Bürgermeister Peduto sagte dem Sender CNN, er habe dem Weißen Haus zu verstehen gegeben, dass die Trauerfeier für die Opfer an diesem Tag Vorrang habe – nicht der Besuch Trumps. Der Präsident sollte sich besser einen anderen Tag aussuchen, sagte Peduto. Es sei schwierig, die Sicherheit der Trauergäste und des Präsidenten zugleich zu gewährleisten.



Demonstration gegen den Besuch

Auch der Rabbiner der Synagoge, Jeffrey Myers, sagte, dies sei nicht der richtige Tag für einen Besuch. DieWashington Post berichtet allerdings, Myers habe dennoch vor, den Präsidenten willkommen zu heißen. Die Familie von Daniel Stein, der bei dem Angriff erschossen wurde, lehne es allerdings ab, Trump zu treffen. Steins Neffe Stephen Halle begründete das teilweise mit der ersten Reaktion des Präsidenten auf den Anschlag. Trump hatte gesagt, die Synagoge hätte bewaffnete Wachleute haben sollen. "Er gab der Gemeinde die Schuld", sagte Halle.



Mehr als 1.000 Menschen haben der Washington Post zufolge bereits angekündigt, zur Zeit von Trumps Visite gegen den Besuch zu demonstrieren. Trump sei "in unserer Stadt und unserem Land nicht willkommen", so das Motto der Proteste. Führende Abgeordnete der Republikaner und der Demokraten hätten Trumps Einladung abgelehnt, ihn zu begleiten, schreibt die Zeitung weiter.



Mitglieder der jüdischen Organisation Bend the Arc hatten den Präsidenten schon am Sonntag in einem Offenen Brief aufgefordert, Pittsburgh nicht zu besuchen. Sie machen ihn für wachsenden Hass in der US-Gesellschaft verantwortlich und fordern ihn auf, gegen "weißen Nationalismus" vorzugehen. Mehr als 57.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, wonach Trump in Pittsburgh nicht willkommen sei.