Der in Russland inhaftierte ukrainische Regisseur Oleh Senzow hat laut der russischen Strafvollzugsbehörde nach fast fünf Monaten seinen Hungerstreik unterbrochen. Das sagte der Vizechef der Behörde, Valeri Maximenko, der Nachrichtenagentur Interfax. Senzow verbüßt in einer Strafkolonie in Westsibirien eine 20-jährige Haftstrafe wegen Terrorvorwürfen.

Die "besten Ernährungswissenschaftler Moskaus" hätten einen Speiseplan für den 42-Jährigen erstellt, sagte Maximenko. Senzows Anwalt war zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen. Ende September war Senzow für Untersuchungen in ein Krankenhaus in der Stadt Labytnangi gebracht worden. Auf einem von den Strafvollzugsbehörden veröffentlichten Foto wirkt er deutlich abgemagert.



Senzow befindet sich seit Mitte Mai im Hungerstreik. Er hatte damals angekündigt, diesen erst zu beenden, wenn Russland alle ukrainischen politischen Gefangenen freilässt. Im August warnte seine Cousine, der 42-Jährige befinde sich mittlerweile in Lebensgefahr.

Der Filmemacher war im Mai 2014 auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim festgenommen worden. Die Behörden warfen ihm unter anderem vor, er habe Brandanschläge auf das Büro einer prorussischen Partei organisiert. Senzow weist die Vorwürfe zurück.