Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleh Senzow erhält den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des Europaparlaments. Senzow war von der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) vorgeschlagen worden, der größten Gruppe im Europaparlament.

Der Filmregisseur und Künstler wurde wegen des Vorwurfes der "Planung terroristischer Handlungen" gegen das auf der Krim faktisch herrschende Russland zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt seit vier Jahren in einem sibirischen Straflager. Von Mitte Mai bis zum 6. Oktober war er in Hungerstreik getreten. Er beendete ihn wegen der Drohung, zwangsernährt zu werden.



Der politische Gefangene Russlands ist 42 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Während des Finales der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Moskau erinnerten Menschenrechtsaktivisten von Pussy Riot an an das Schicksal Senzows. Ein Mitglied der Gruppe rannte über den Rasen des Spielfelds, forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen in Russland und protestierte gegen Folter in russischen Gefängnissen.



Senzow wurde in Simferopol auf der Krim geboren. Er studierte zunächst in Kiew Wirtschaftswissenschaften und anschließend in Moskau Filmregie. Sein erster Spielfilm (Gamer) erzählt von einem Jugendlichen, der an Videospiel-Wettbewerben teilnimmt, um dem tristen Alltag in einem ukrainischen Dorf zu entkommen. Das Budget für den Film, 20.000 Dollar, verdiente Senzow als Geschäftsführer einer Spielhalle. Der Film wurde bei mehreren Festivals gezeigt und 2012 in Rotterdam ausgezeichnet.

Dank des Preises konnte der Ukrainer ein neues Filmprojekt starten, das er aber nicht beendete, da er sich seit November 2013 bei den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan in Kiew engagierte. Die Revolution führte im Februar 2014 zum Sturz des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch.

Anschließend nahm Senzow an Protestkundgebungen gegen die Annexion der Krim durch Russland teil. Er habe unter anderem Autorallyes mit ukrainischen Fahnen organisiert oder Fahnen und andere ukrainische Symbole an Mauern befestigt, berichtet einer seiner Mitstreiter: "Er wollte damit zeigen, dass die Krim nicht hundertprozentig prorussisch war."

Zwei Monate nach der Annexion, in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2014, wurde der Regisseur in seiner Wohnung festgenommen und in einem Hochsicherheitsgefängnis in Moskau inhaftiert. Die russischen Behörden warfen ihm vor, Brandanschläge organisiert zu haben. Der Aktivist und Filmemacher wies dies zurück und berichtete von Versuchen der russischen Ermittler, ihn mit Folter zu einem Geständnis zu zwingen. Im August 2015 wurde er in einem international als Schauprozess kritisierten Verfahren wegen der angeblichen Planung von Anschlägen zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Die EU, der Europarat, die USA, Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen forderten die Freilassung des Regisseurs. Auch bekannte Persönlichkeiten wie der US-Autor Stephen King, Hollywoodstar Johnny Depp sowie der russische Regisseur Andrej Swyaginew und dessen Kollegen Ken Loach und Pedro Almodovar setzten sich für ihn ein, bisher immer vergeblich. Für ZEIT ONLINE schrieb die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk über das Leiden Sezows.

Am 14. Mai begann Senzow seinen Hungerstreik. Mit der Aktion wollte er während der Fußballweltmeisterschaft in Russland Druck auf die Regierung in Moskau ausüben. Er wollte damit nicht nur seine eigene Freilassung erwirken, sondern die aller Ukrainer, die in Russland aus politischen Gründen inhaftiert sind. Ungeachtet zahlreicher Appelle aus dem Ausland änderte der Kreml nichts an Senzows Inhaftierung.

Anfang Oktober brach Senzow den Hungerstreik nach 145 Tagen ab, um einer Zwangsernährung zu entgehen. Seiner Familie zufolge hat seine Gesundheit erheblichen Schaden genommen. Fast alle inneren Organe seien beschädigt, darunter die Leber, das Herz und das Gehirn, berichtete Senzows Cousine Natalia Kaplan. "Niemand kann sagen, ob Oleg überleben wird", sagt sie.

Preis für die Freiheit

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit, der zu Ehren des sowjetischen Physikers und politischen Dissidenten Andrej Sacharow benannt wurde, wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament vergeben. Die Auszeichnung wurde 1988 ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Organisationen zu ehren, die Menschenrechte und Grundfreiheiten verteidigen. 2018 markiert den 30. Jahrestag der Verleihung des Sacharow-Preises. Der diesjährige Preis, bestehend aus einer Urkunde und 50.000 Euro, wird am 12. Dezember 2018 im Europäischen Parlament in Straßburg verliehen, vermutlich ohne Oleh Senzow.

Andrej Sacharow wurde bekannt, da er den Internationalen Helsinki-Verein leitete. Nach Veröffentlichung der KSZE-Schlussakte gründeten Dissidenten vielerorts im Osten Europas Helsinki-Gruppen. Sie forderten von den Machthabern, sich an ihre Selbstverpflichtungen laut KSZE zu halten und wurden dafür vom KGB bestraft. Die KSZE-Schlussakte besagt zwei wesentliche Dinge: Dem Kreml wurde zugesichert, dass die Grenzen in Europa geachtet werden. Im Gegenzug verpflichtete sich die Sowjetunion, die Menschenrechte zu achten. 1975 bekam Andrej Sacharow den Friedensnobelpreis für sein Engagement für die Freiheit verliehen.