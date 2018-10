In der Nacht gaben Saudi-Arabiens Staatsfernsehen und die staatliche Nachrichtenagentur SPA die Version der Staatsanwaltschaft zur Tötung von Jamal Khashoggi bekannt: Zwischen dem 59-Jährigen und mehreren Personen, "die er im Konsulat des Königreichs in Istanbul getroffen" habe sei es zu Diskussionen und einem Streit gekommen. Daraus sei ein "Faustkampf" geworden, der zum Tod des Journalisten geführt habe. 18 saudische Staatsbürger gälten als Verdächtige und seien in Gewahrsam genommen worden, berichtete SPA am frühen Morgen weiter. Knapp drei Wochen nach dem Verschwinden von Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien damit dessen Tötung im Konsulat offiziell bestätigt. Bisher hatte die saudische Führung vehement und wiederholt dementiert, dass der Journalist und Regimekritiker im Konsulat getötet wurde.



Mit der Stellungnahme versucht die saudische Regierung offenbar, Kronprinz Mohammed bin Salman aus der Schusslinie zu nehmen. Eine Verbindung zu der Tat könnte dem 33-Jährigen, der seit dem Verschwinden des Journalisten unter starkem Druck steht, schwer schaden. Das Kürzel MBS des Kronprinzen wurde in der vergangenen Woche verspottet als "Mister Bone Saw", der Mann mit der Knochensäge, während gruselige Details berichtet wurden, die den Vorwurf eines königlichen Auftragsmords an Jamal Khashoggi stützen. Die türkischen Behörden waren davon ausgegangen, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando im Konsulat getötet und seine Leiche fortgeschafft wurde. Saudi-Arabien wies die Berichte als haltlos zurück, lieferte aber bis zuletzt keine Erklärung für das Verschwinden des Journalisten.

Der Nachrichtenagentur SPA zufolge wurden auf Befehl des Königs außerdem der Königshaus-Berater Saud al-Kahtani und der stellvertretende Geheimdienstchef Ahmed al-Asiri von ihren Posten entbunden. Al-Asiri gilt als enger Vertrauter von Mohammed bin Salman. Es gab zuletzt Spekulationen über eine vom Königshaus verbreitete Version der Ereignisse, nach der General Al-Asiri als der Schuldige an Khashoggis Tötung dargestellt werden sollte. Kronprinz Mohammed bin Salman ordnete Medienberichten zufolge die Bildung eines Ministerialkomitees an, das den Geheimdienst umbauen solle.



Das Eingeständnis aus Riad dürfte auch auf wachsenden Druck von US-Präsident Donald Trump zurückgehen, einem wichtigen Verbündeten des Königshauses. Trump hatte zuletzt eine "schwere Bestrafung" für den Fall angekündigt, dass Saudi-Arabien für den Tod Khashoggis verantwortlich sein sollte. Erst wenige Stunden vor der Mitteilung aus Riad hatte Trump neue Erkenntnisse im Fall Khashoggis in Aussicht gestellt, allerdings sprach er von den kommenden Tagen. "In den nächsten zwei oder drei Tagen werden wir viel wissen", sagte er bei einem Auftritt in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona.



"Einfach nicht glaubwürdig"

Das Weiße Haus äußerte sich in einer ersten Stellungnahme nach der Bestätigung von Tod Khashoggis nicht zu möglichen Konsequenzen für Saudi-Arabien. "Die Vereinigten Staaten nehmen die Mitteilung des Königreichs Saudi-Arabien zur Kenntnis, dass seine Ermittlungen zum Schicksal von Jamal Kashoggi voranschreiten und dass es gegen die bislang identifizierten Verdächtigen vorgeht", hieß es in der Mitteilung aus Washington. Man werde die internationalen Untersuchungen weiterhin genau verfolgen.



Im US-Kongress wurden unterdessen parteiübergreifend Zweifel an der Darstellung Saudi-Arabiens zum Tod des Journalisten geäußert. "Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich der neuen saudischen Schilderung zum Tod von Herrn Khashoggi skeptisch gegenüberstehe", schrieb der republikanische US-Senator Lindsay Graham auf Twitter. Eliot Engel, der ranghöchste Vertreter der Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, teilte mit: "Die Erklärung der saudischen Behörden von heute Nacht ist einfach nicht glaubwürdig, besonders, weil sich die Geschichte in den vergangenen Tagen so stark geändert hat." Er forderte die US-Regierung auf, Druck für eine "gründliche und transparente Untersuchung" auszuüben.



Der Journalist Khashoggi wollte am 2. Oktober im Konsulat des Königreichs in Istanbul Papiere abholen und galt seitdem als verschwunden. Khashoggi hatte eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA und schrieb unter anderem für die Washington Post. Die Zeitung veröffentlichte am Mittwoch die letzte Kolumne des Autoren. Die Redaktion ging zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Khashoggi nicht mehr am Leben sei.