Der in der Türkei vermisste saudi-arabische Journalist Dschemal Chaschuqdschi soll in der Türkei ermordet worden sein. Er sei im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden, berichten übereinstimmend die Washington Post und die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf türkische Regierungskreise. Die Türkei gehe davon aus, dass für die Tat eigens ein saudisches Kommando in die Türkei gereist sei. Das Kommando habe die Türkei noch am selben Tag wieder verlassen, berichtete AFP. Der Nachrichtenagentur AP sagte ein türkischer Beamter, laut erster Vermutungen sei der Reporter in dem saudi-arabischen Konsulat vorsätzlich getötet und dessen Leiche anschließend aus dem Gebäude geschafft worden.

Chaschuqdschi ist seit einem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden, als er von dort Unterlagen für seine Hochzeit besorgen wollte. Laut seiner Verlobten Hatice C., die währenddessen draußen wartete, kam er nicht wieder heraus. Die saudi-arabischen Behörden behaupteten hingegen, der 59-Jährige sei erst nach Verlassen des Konsulats verschwunden. Die Türkin C. schrieb auf Twitter, sie glaube nicht, dass ihr Verlobter getötet worden sei.



Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte bereits am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichtet, am Dienstag seien rund 15 Saudi-Araber an Bord von zwei Flugzeugen in Istanbul gelandet und hätten das Land nach einem Besuch im Konsulat zur gleichen Zeit wie Chaschuqdschi wieder verlassen.



Saudi-Arabien wies die Mord-Vorwürfe als "gegenstandslos" zurück. Ein Team saudi-arabischer Ermittler arbeite in der Türkei mit den dortigen Behörden zusammen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA und berief sich dabei auf einen nicht genannten Vertreter des Konsulats in Istanbul.

Wegen des Falls Chaschuqdschi hatte das türkische Außenministerium den saudi-arabischen Botschafter einbestellt. Saudi-Arabien hatte der Türkei danach angeboten, das Konsulat zu durchsuchen. Der Kronprinz des Landes Mohammed bin Salman sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg, der Journalist befinde sich nicht in dem Konsulat, die türkischen Behörden könnten sich selbst davon überzeugen.

Der ehemalige Regierungsberater Chaschuqdschi hatte im September 2017 aus Furcht festgenommen zu werden Saudi-Arabien verlassen und ging in die USA. Wiederholt hatte er die Politik von bin Salman, sowie die Militärintervention des Königreichs im Jemen kritisiert. Zudem kritisierte er die diplomatischen Auseinandersetzungen mit Kanada und die Festnahme von Frauenrechtsaktivistinnen in Saudi-Arabien. Bin Salman hat bisher zwar weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen eingeleitet, doch zugleich unterdrückt er Kritiker und Oppositionelle massiv.

Chaschuqdschi ist seit langer Zeit als Auslandskorrespondent und Kolumnist tätig, unter anderem für die Washington Post. "Wenn die Berichte über Dschemals Tötung wahr sind, handelt es sich um eine monströse und unfassbare Tat", schrieb der Redaktionsleiter der Zeitung, Fred Hiatt. "Dschemal war – oder, wir hoffen, ist – ein engagierter, mutiger Journalist. Er schreibt aus Liebe zu seinem Land und aus einem tiefen Glauben an Menschenwürde und Freiheit."

Auf der Rangliste für Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen lag Saudi-Arabien im vergangenen Jahr auf Platz 169 von 180 Ländern. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte Saudi-Arabien auf, Beweise dafür vorzubringen, dass Chaschuqdschi das Konsulat verließ.