EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici hat Italiens neuen Haushaltsplan in einem Brief an den italienischen Finanzminister Giovanni Tria heftig kritisiert. Der Plan enthalte besonders schwere Verstöße gegen EU-Regeln, hieß es in dem Schreiben, das die EU-Kommission auch auf ihrer Website veröffentlichte. Die geplante weitere Neuverschuldung Italiens sei "beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes". Den Brief übergab Moscovici persönlich an Tria.

Außerdem setzte die EU-Kommission der italienischen Regierung eine Frist: Bis Montag habe diese Zeit für Klarstellungen. Wenn Italiens rechtspopulistische Regierung nicht einlenke und die Vorlage, die auf dem EU-Gipfel vorgestellt wurde nicht korrigiere, will die Kommission den geplanten Haushalt womöglich zurückweisen. Ob dies tatsächlich geschehe, werde nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon bei der nächsten Kommissionssitzung am Dienstag entschieden.

Nach einer Unterredung zwischen Tria und Moscovici sagte dieser, die Kommission sei "kein Gegner Italiens". Vielmehr sei sie Schiedsrichter und müsse darauf achten, dass die Regeln eingehalten werde, auch wenn das wenig populär sei. Er fügte hinzu, dass es keinen Plan B gebe, "sondern nur einen Plan A: Dieser Plan ist es, zusammen zu sein, gemeinsam voranzukommen". Er könne sich den Euro nicht ohne Italien und Italien nicht ohne den Euro vorstellen.



Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte bereits vor Bekanntwerden des Briefs angekündigt, dass er sich auf kritische Reaktionen einstelle: "Das ist kein Haushalt, wie ihn die Kommission erwartet hatte", sagte er. Und weiter: "Je mehr Zeit vergeht, desto schöner finde ich unser Budget." Am ersten Tag des EU-Gipfels hatte er gesagt, er sehe "keinen Spielraum" für Änderungen an dem Plan.

Die Durchsetzung der Defizit- und Schuldenziele ist schon seit den 90er-Jahren ein Streitthema. Der 1997 geschlossene Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte verhindern, dass ein Land übermäßig hohe Schulden macht und somit gewährleisten, dass der Euro stabil bleibt. Doch auch Deutschland hatte den Pakt Mitte des vergangenen Jahrzehnts unterlaufen. Griechenland drohte wegen seiner hohen Schulden sogar der Rauswurf aus der Eurozone.