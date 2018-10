Selçuk Kozağaçlı ist Vorsitzender des türkischen Vereins Progressiver Anwälte und sitzt im Gefängnis in Silivri bei Istanbul. Als prominenter Menschenrechtsanwalt hat Kozağaçlı viele Angeklagte gegen die Staatsanwaltschaft verteidigt. Er klagte mehrmals gegen den türkischen Staat wegen des Todes von Gefangenen, wegen Polizeigewalt und Amtsmissbrauch. In Deutschland wurde ihm der Hans-Litten-Preis der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V. verliehen. In der Türkei ist Selçuk Kozağaçlı seit 9. November 2017 in Haft. Ihm und mehreren anderen Kollegen wird zur Last gelegt, "Terroristen" zu verteidigen. Kozağaçlı sagt, man habe ihn kürzlich im Gefängnis so geschlagen, dass er nicht gerade auf einem Stuhl sitzen konnte. Dieses Interview drohte, deshalb nicht stattzufinden zu können. Am Ende machte es Kozağaçlıs Anwalt möglich, der die Fragen ins Gefängnis brachte und die handschriftlichen Antworten beim nächsten Besuch wieder herausbrachte. Die Antworten haben wir zur besseren Verständlichkeit teilweise gekürzt.



ZEIT ONLINE: Herr Kozağaçlı, warum sitzen Sie im Gefängnis?

Selçuk Kozağaçlı: Meine Kollegen und ich sind in Haft aufgrund eines sogenannten Geständnisses eines "ehemaligen Kämpfers", der jetzt für die Polizei arbeitet. Einige meiner Kollegen kennen ihn von früher und können deshalb die Dreistigkeit seiner Lügen beurteilen. Er wurde mit schweren Waffen erwischt und könnte nun für 30 Jahre ins Gefängnis gehen. Um seine Strafe zu mindern, verlangt die Polizei von ihm, dass er Dissidenten belastet. Er hat mindestens 300 Menschen beschuldigt.

ZEIT ONLINE: Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Kozağaçlı: Ich bin seit fast einem Jahr in Einzelhaft und lese viel. Krimis von Wolfgang Schorlau zum Beispiel. Ich lese über die türkischen Sicherheitskräfte und die politische Polizei. Den Staat zu verteidigen und dabei Verbrechen an der Bevölkerung zu begehen, ist nichts Neues.

ZEIT ONLINE: Sind Sie das erste Mal im Gefängnis?

Kozağaçlı: Nein, ich war schon 2004 und 2013 im Gefängnis. Es ging da um angebliche "Notizen einer digitalen Organisation", mit denen ich in Verbindung gebracht wurde. Dieses Verfahren läuft jetzt schon über fünf Jahre, es ist der dritte Prozess in der Sache. Im September wurden wir ausführlich verhört, dann wurde entschieden, uns zu entlassen, aber mit Auflagen.

ZEIT ONLINE: Wie reagierte der Staatsanwalt?

Kozağaçlı: Der Staatsanwalt forderte, dass wir in Untersuchungshaft bleiben. Ich fragte ihn deshalb, ob er glaube, dass es keine Macht auf der Erde gäbe, die ihn irgendwann zur Rechenschaft ziehen würde.

ZEIT ONLINE: Wie entschieden die Richter?

Kozağaçlı: Die Richter wollten uns nicht im Gefängnis behalten, sie glaubten dem Zeugen nicht, den die Staatsanwaltschaft hatte. Sie haben dieses vernünftige Urteil mit ihrer Karriere bezahlt. Am nächsten Tag wurde ihre Entscheidung, uns Anwälte freizulassen, widerrechtlich aufgehoben. Die Mitglieder der Richterschaft wurden zügig an verschiedene andere Gerichte versetzt, der Vorsitzende an ein niedrigeres Gericht. Ein anderer Richter wurde ganz aus dem Strafgerichtssystem entfernt und an ein Handelsgericht versetzt. An ihre Stelle trat dann ein neuer Vorsitzender Richter mit offensichtlich politischen Vorgaben. Er entschied, dass wir einen Tag nach unserer Freilassung erneut verhaftet wurden.

ZEIT ONLINE: Hoffen Sie auf Hilfe aus Europa, aus Deutschland?

Einer der Zettel, auf denen Kozağaçlı die Interviewfragen aus seiner Gefängniszelle heraus beantwortet hat © Privat

Kozağaçlı: Die deutsche Regierung weiß genau, dass es kein türkisches "Rechts"-System gibt. Genauso wie die französischen, amerikanischen und griechischen Regierungen. Das haben sie in den Verhandlungen mit der türkischen Regierung über ihre verhafteten Bürger erfahren. Ich saß im Silivri-Gefängnis nicht weit von Deniz Yücel, als wir unsere Anwälte sahen. Wir winkten uns zu. Allein seine Geschichte reicht, um alles zu wissen.

ZEIT ONLINE: Tun die westlichen Regierungen genug, um Gefangene zu befreien?

Kozağaçlı: Sie tun etwas, aber das hindert die Regierungen nicht, viele schmutzige militärische und wirtschaftliche Geschäfte mit der Türkei zu machen. Sie ziehen womöglich Politiker, mit denen sie verhandeln können, einer wirklich freien Justiz vor. Die Europäer sollten nicht in diese Falle gehen. Sie dürfen den Mummenschanz, dass die Türkei ein Rechtsstaat sei, nicht mitmachen.

ZEIT ONLINE: Was ist die Türkei denn?

Kozağaçlı: Hier gibt es keine Richter, Ermittler und Polizei im rechtsstaatlichen Sinne. Es sind Gruppen, die rund um den Palast des Präsidenten für ihre Interessen kämpfen. Sie empfangen ihre Anweisungen und Befehle direkt vom Palast. Der Beamtenapparat errichtet eine faschistische Diktatur.

ZEIT ONLINE: Woran zeigt sich das?

Kozağaçlı: Sie unterdrücken die Opposition. Sie machen uns fertig in den Gefängnissen. Es gibt systematische Säuberungen, Aussieben von Regimegegnern, Polizeiattacken, Verbote jeglicher Demonstrationen für Recht und Freiheit. Aber das ist nur der Anfang. Wir werden bald paramilitärische Einheiten mit absoluter Straffreiheit umherziehen sehen. Es wird zu außergerichtlichen Tötungen, zu Entführungen und spurlosem Verschwinden von Bürgern kommen.

ZEIT ONLINE: Was heißt das für Sie?

Kozağaçlı: Ich erwarte keinen Prozess oder eine faire Behandlung. Hier kämpfen zwei Mächte, zwei Formen der Moral gegeneinander. Um unserer Zukunft willen muss man sich für eine Seite entscheiden.

Übersetzung aus dem Türkischen und Englischen: Michael Thumann