Die türkische Armee hat im Norden Syriens Stellungen der kurdischen Miliz YPG angegriffen. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, seien Ziele in der Region Kobanê beschossen worden, um Terrorangriffe zu verhindern.

Die YPG hatte Kobanê im Januar 2015 von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eingenommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte wiederholt angekündigt, Kobanê und weitere Orte in der Nähe der türkischen Grenze "von Terroristen zu säubern". Die Regierung in Ankara sieht in der Miliz einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die als Terrororganisation eingestuft ist.



Am Samstag hatte sich Erdoğan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron getroffen und Grundsätze eines Friedensprozesses in Syrien vereinbart. Dabei sprachen sie sich für die "Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit" in dem Bürgerkriegsland aus. Zudem einigten sie sich darauf, dass der Konflikt nicht militärisch gelöst werden könne, sondern nur "durch Verhandlungen im Rahmen eines politischen Prozesses".