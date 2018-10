Der Parteitag der Konservativen endete für Theresa May mit einem Triumph. Nach ihrer Rede in Birmingham und dem begeisterten Applaus von mehr als 2.000 Tories in der Halle des Kongresszentrums mussten sich ihre Feinde – zumindest vorläufig – geschlagen geben. "Alle Achtung", bemerkte ein Journalist vom Daily Express, als May ihren stehenden Applaus genoss: "Das war tausend Mal besser, als man erhofft hatte." Die europakritische Zeitung überschüttet die Premierministerin sonst meist mit vernichtender Kritik, weil May in den Brexit-Verhandlungen zu sehr auf die EU eingehe. Aber das Thema spielte zum Abschluss dieses Parteitages kaum noch eine Rolle.

Der Auftritt von Theresa May begann mit einem Überraschungseffekt: Zum Abba-Song Dancing Queen kam die schlaksige Premierministerin auf die Bühne getanzt – und dieses Mal stimmte sogar der Rhythmus. Da war er, der britische Humor – May machte damit eine Anspielung auf ihre unbeholfene Tanzeinlage in diesem Jahr vor Schulkindern in Afrika.



Und es blieb nicht nur bei dieser einen Anspielung: "Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich auch dieses Mal wieder huste – ich habe nämlich die Nacht über hier gestanden und die Buchstaben hinter mir an die Wand genagelt", sagte May, was mit begeistertem Gejohle quittiert wurde. Auf dem Parteitag im vergangenen Jahr hatte sie eine verhustete Rede gehalten, während der auch noch die Buchstaben von der Wand purzelten.



Jeder englische Redner stimmt sein Publikum mit Humor ein. Dann wird es normalerweise dröge. Aber die Rede von May wurde nicht langweilig, auch eineinhalb Stunden lang nicht. Vielleicht weil ihr Auftritt lässiger und selbstbewusster war als ihre verkrampften Fernsehauftritte, wo sie unter ständigem Druck steht, sich mit jedem Satz rechtfertigen zu müssen. So erlebte es das Publikum noch am Sonntagmorgen, als sie bohrenden Fragen zu der Ausweglosigkeit des Brexit standhalten musste. Die Stimmung im TV-Studio war offenbar so frostig, dass sich May und Andrew Marr von der BBC nach Abschalten des Kameratons mit eisiger Mine wortlos gegenüber saßen.



Den Brexit schön verpackt

Hier in Birmingham, inmitten ihrer Partei, war sie in ihrem Element. Das versammelte Kabinett applaudierte in den vorderen Reihen, der Saal war gefüllt mit überzeugten Anhängern dieser wahrscheinlich ältesten konservativen Partei der Welt. May schien zu wissen, dass die Partei mit mehr Zustimmung hinter ihr steht, als es in den meist euroskeptischen britischen Medien dargestellt wird.



In wenigen Monaten ist es soweit: Großbritannien verlässt die Europäische Union. Aber wie? Mit Abkommen? Oder im Streit ohne einen Kompromiss? Wir veranschaulichen in einer Grafik, welche Handlungsoptionen Großbritannien verbleiben.

Theresa May weiß, dass ihr Verhandlungsplan von Chequers in der Partei auf Kritik stößt, weil sich dieser Plan zu sehr an die EU anlehnt und nicht der glasklare Brexit ist, den sich viele Ideologen in der Partei wünschen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Tories Widersacher wie Boris Johnson oder Jacob Rees-Mogg bevorzugen würden, die sich eindeutig gegen May positioniert haben. Erst kürzlich legte Johnson einen eigenen Brexit-Plan vor. Ohnehin fehlt bis zum Austritt aus der EU Ende 2019 die Zeit, mitten in den Brexit-Verhandlungen den britischen Premierminister auszutauschen und einen radikalen Schwenk der Politik durchzusetzen.



Das Wort "Chequers" fiel daher in Mays Rede nicht. Aber deutlicher als sonst warnte sie: "Sollten wir die EU ohne Abkommen verlassen – also Zölle und teure Grenzkontrollen einführen –, wäre das schlecht für Großbritannien und die EU." Das zeigt, wo die Reise hingeht: May wird ihr Parlament letztlich vor die Wahl stellen, ihren "Deal" zu akzeptieren – mit der Drohung, dass Großbritannien sonst ein Bruch mit der EU droht.



Und mit einem Seitenhieb auf Rees-Mogg und Boris Johnson fügte sie hinzu: "Und wenn wir uns alle verzetteln, weil jeder seine eigene Version vom Brexit durchsetzen will, dann haben wir am Ende überhaupt keinen Brexit. Die Menschen in diesem Land wollen nicht endlose Debatten über Theorien, ihr tägliches Leben hängt davon ab. Ein Brexit, der Großbritannien vielleicht in 50 Jahren erfolgreicher macht, hilft den Leuten heute nicht."



Nach der brüsken Abfuhr durch die EU-Regierungschefs in Salzburg und der harschen Kritik aus ihren eigenen Reihen kann Theresa May heute aufatmen. Sie hat den Parteitag gemeistert, und ihre Zähigkeit – andere nennen es Sturheit – hat sich ausgezahlt.