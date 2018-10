Die Slowakei leitet Ermittlungen zu der Verschleppung eines vietnamesischen Geschäftsmanns aus Berlin ein. Die Staatsanwaltschaft habe strafrechtliche Ermittlungen in die Wege geleitet, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bratislava der Tageszeitung Dennik N mit. Es besteht der Verdacht, dass Trịnh Xuân Thanh nach seiner Verschleppung aus Berlin mit einer slowakischen Regierungsmaschine in seine Heimat geflogen wurde.

Der früherer Chef eines Staatskonzerns, dem die Regierung in Hanoi Korruption zur Last legte, war im Juli 2017 in Berlin in ein Auto gezerrt worden. Später tauchte er in seinem Heimatland Vietnam wieder auf, wo er inzwischen wegen Korruptionsdelikten zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde. Die Bundesregierung hatte gegen die Entführung durch den vietnamesischen Geheimdienst protestiert, der Fall belastete die Beziehungen erheblich.

Behörden bestreiten Mitwirken an Entführung

Im Juli berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das Berliner Landeskriminalamt gehe davon aus, dass Trịnh Xuân Thanh nach der Entführung mit einem slowakischen Regierungsflugzeug in seine Heimat gebracht wurde. Am Einsatz der slowakischen Maschine in dem Entführungsfall gebe es "nahezu keine Zweifel" mehr, zitierte die Zeitung aus einem Sachstandsbericht der Berliner Ermittler.

Laut der Zeitung Dennik N liegen der slowakischen Staatsanwaltschaft die Zeugenaussagen von zwei Polizisten vor, die gesehen haben sollen, wie der Vietnamese zu einem slowakischen Regierungsflugzeug geschleppt wurde. Slowakische Regierungsvertreter hatten seinerzeit bestritten, dass die Behörden des Landes wissentlich am Transport des Geschäftsmannes mitwirkten. Regierungschef Peter Pellegrini sicherte eine umfassende Zusammenarbeit mit der Justiz zu, um die Affäre aufzuklären.

Im Juli verurteilte das Berliner Kammergericht einen Mittäter des Entführungskommandos zu drei Jahren und zehn Monaten Haft. Zur Begründung hieß es, der Mann habe die Entführungspläne gekannt, diese mitgetragen und dafür zwei Autos angemietet.