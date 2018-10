Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan stuft den mutmaßlichen Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als geplante Tat ein. "Wir haben Hinweise darauf, dass dies keine spontane Tat war", sagte Erdoğan während einer öffentlichen Fraktionssitzung seiner Partei AKP im Parlament. Der türkische Präsident forderte den saudischen König Salman ibn Abdel Asis auf, dass 18 in dem Fall beschuldigte Personen in Istanbul, wo sich die Tat ereignet hat, angeklagt werden müssten.

Die Erklärung Saudi-Arabiens, einige Mitglieder des Geheimdienstes seien für die Tat verantwortlich, reiche nicht aus, sagte Erdoğan. Niemand dürfe davon ausgehen, dass die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen werden könnten, ohne dass alle Fragen beantwortet worden seien. "Wer hat diesen Personen den Befehl erteilt, nach Istanbul zu kommen", fragte der türkische Präsident. Das müsse eindeutig geklärt werden.



Bislang hatten die türkischen Behörden noch keine Stellungnahme zum offiziellen Stand der Ermittlungen abgegeben. Seit dem Verschwinden des Mannes hatten Regierungsmitglieder und Angehörige der Sicherheitskräfte anonym Informationen an türkische und US-Medien weitergegeben, ohne jedoch Beweise vorzulegen. Auch woher die Informationen stammten, blieb unklar.



Der regierungskritische Journalist Khashoggi, der für die Washington Post gearbeitet hatte, war Anfang Oktober verschwunden, nachdem er Hochzeitsunterlagen im saudischen Konsulat in Istanbul abholen wollte. Nachdem Saudi-Arabien wochenlang geleugnet hatte, etwas mit dem Tod des Journalisten etwas zu tun zu haben, gestand die Regierung am Samstag ein, dass Khashoggi im Konsulat getötet worden sei. Nach der offiziellen Darstellung, die von westlichen Politikern und der Türkei als wenig glaubwürdig eingestuft wird, war es zwischen Khashoggi und mehreren Personen zu einer tödlichen Schlägerei gekommen.

Türkische Ermittler gehen davon aus, dass Kashoggi von einer eigens angereisten saudischen Personengruppe im Konsulat gefoltert, ermordet und zerstückelt wurde. Das saudische Königshaus hatte zuletzt eine umfassende Aufklärung angekündigt. Man werde sicherstellen, "dass so etwas nie wieder passieren kann", hatte Außenminister Abdel al-Dschubeir gesagt.