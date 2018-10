Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, legt überraschend ihr Amt nieder. Das bestätigte US-Präsident Donald Trump. Demnach gibt sie ihr Amt zum Jahresende auf. Zuvor hatte Trump per Twitter ein gemeinsames Statement "mit seiner Freundin" Haley angekündigt.



Haley war im US-Wahlkampf eine Trump-Kritikerin gewesen. Trump nominierte sie dennoch nach seinem Wahlsieg als Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, eine Position mit Kabinettsrang. In ihrer Antrittsrede vor der UNO 2017 kündigte sie eine Politik der Stärke an. Kürzlich schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Washington Post, dass sie nicht immer mit Trump übereinstimme.



Haley wurde als Tochter von indischen Einwanderern, die der Religionsgemeinschaft der Sikh angehören, in South Carolina geboren. Sie konvertierte später zum Christentum.



Vor ihrem Posten bei der UN war die Republikanerin Gouverneurin ihres Heimatstaates – als erste Frau und als erste Person mit Migrationshintergrund. Größere Bekanntheit erzielte sie nach einem Attentat in Charleston 2015, bei dem ein Weißer in einer Kirche neun Schwarze erschoss. Gegen massive Widerstände ließ sie – als Zeichen gegen den Rassenhass – die Konföderierten-Flagge am Kapitol in Columbia entfernen. Unter diesem Banner hatten einst die Sklavenhalterstaaten im Süden einen Sezessionskrieg (1861-1865) angezettelt, der mit der Abschaffung der Sklaverei endete.