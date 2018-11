Düstere Wolken sind im Hintergrund zu sehen und immer wieder werden Bilder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un eingeblendet. Das Video ist 30 Sekunden lang und zeigt Nate McCurry, einen demokratischen Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus, der koreanisch spricht. Untertitel kommentieren, der Demokrat lasse es zu, dass sich amerikanische Jobs nach Asien verlagerten, und hole ausländische Arbeiter ins Land: "Nehmen Sie ihn beim Wort", heißt es. Die Botschaft ist klar: McCurry sei die größte Gefahr für den Bezirk im Norden des Bundesstaats New York, in dem er antritt. Bezahlt wurde der Wahlkampfspot vom republikanischen Gegner.

Dutzende solcher attack ads werden im US-Wahlkampf derzeit verbreitet. Der Tenor ist immer: Es hätte katastrophale Folgen, wenn der politische Gegner gewählt werden würde. Nicht nur Republikaner, auch Demokraten geben Millionen für solche Spots aus.

Die koreanische Ansprache McCurrys stammt allerdings aus dem Juni, Anlass war das damals bevorstehende Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea. Der Politiker, dessen Ehefrau koreanischer Herkunft ist, wollte laut der New York Times seinem Optimismus angesichts der Friedensbemühungen zwischen Nordkorea und den USA Ausdruck verleihen und seine Sprachkenntnisse zeigen. Über Arbeitsplätze verlor er kein Wort. McCurry hat das Ursprungsvideo inzwischen von seiner Seite genommen.

Die attack ads scheinen den verbreiteten Eindruck von den USA zu bestätigen: unüberwindbare Gräben zwischen Republikanern und Demokraten, ein Land, in dem es 2018 nur ein Dafür oder ein Dagegen gibt, aber kein Dazwischen.

Eine erstaunlich nuancierte Gesellschaft

Doch eine aktuelle Studie kommt zu einem überraschend anderen Ergebnis. Demnach sehen sich die Amerikaner sehr viel differenzierter, eine Mehrheit rechnet sich weder dem einen noch dem anderen politischen Extrem zu. Die Studie Hidden Tribes: A Study of America’s Polarized Landscape ordnet die amerikanische Gesellschaft aufgrund von 8.000 Befragungen vielmehr in eine Vielzahl versteckter Stämme (tribes) ein, die sich in ihren Werten, ihren Einstellungen zu Autoritäten und ihrem Sinn für Gemeinschaft unterscheiden. "Die Gesellschaft ist sehr viel nuancierter, als es den Eindruck erweckt", sagt Laura Krause von der internationalen gemeinnützigen Organisation More in Common, die die Studie durchgeführt hat.

Die Studie bezeichnet diese Gruppen als versteckt, weil sie im täglichen Diskurs kaum vorkommen, Gehör finden eher die Extremen. "Die Menschen an den extremen Enden des Spektrums sind stärker an Politik interessiert und nutzen Social Media eher, um ihre Meinung kundzutun", sagt Míriam Juan-Torres, eine Autorin der Studie. Sie verstünden den politischen Diskurs als etwas Binäres und nähmen die jeweils weit entfernte andere Seite häufig nur noch als Karikatur wahr.



Acht Prozent progressive Aktivisten

Nur rund acht Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner gehören laut den Autorinnen zu dem einen Extrem, sie bezeichnen diese Gruppe als progressive Aktivisten. Sie machen zwar einen kleinen Teil der Bevölkerung aus, spielen aber eine überdurchschnittlich große Rolle im politischen Diskurs. Sie sind jünger als die durchschnittliche US-Bürgerin, politisch engagiert, nicht religiös gebunden, weltoffen und wütend. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen, ist doppelt so hoch wie beim Durchschnitt, einen Master oder Doktor haben sie dreimal so häufig wie der Rest.



Sie halten Einwanderung für gut für das Land, Feminismus für wichtig, die Polizei für brutal und Donald Trump für böse. Wer dieser Gruppe angehört, findet Fairness und Verteilungsgerechtigkeit besonders wichtig. Allerdings ist diese Gruppe auch deutlich weißer als der Durchschnitt.