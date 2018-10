Bei den Fahndungen nach dem Absender der mutmaßlichen Briefbomben in den USA hat es eine Festnahme gegeben. Das teilte das Justizministerium in Washington mit, ohne weitere Angaben zu machen. Mehrere Medien berichten, es handle sich um einen Mann, der in Florida gefasst wurde. Das Justizministerium kündigte eine Pressekonferenz zu dem Fall an.



Nach Angaben von Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen waren mehrere der Päckchen von Florida aus versandt worden. Die Polizei schickte ein Kommando zur Bombenentschärfung in ein Postverteilzentrum nahe Miami im Bundesstaat Florida.

In Florida war außerdem zuvor eine weitere mutmaßliche Briefbombe entdeckt worden, die an einen prominenten Kritiker von Präsident Donald Trump adressiert war. Nach Angaben der Bundespolizei FBI war sie an den demokratischen Senator Cory Booker aus New Jersey gerichtet und ähnele den vorherigen verdächtigen Briefen. Wie die New York Times und der Sender CNN berichten, wurde zudem eine Briefbombe entdeckt, die an die CNN-Adresse von Ex-Geheimdienstdirektor James Clapper gerichtet gewesen sein soll. Sie ähnele der Rohrbombe, die an den früheren CIA-Chef John O. Brennan adressiert war und am Mittwoch gefunden wurde.

Damit wurden inzwischen zwölf potenziell gefährliche Sendungen gefunden. Nach FBI-Angaben bleibt es möglich, dass weitere Sendungen verschickt wurden. Es seien "einige" Briefe im US-Postsystem unterwegs gewesen.

Adressaten waren allesamt Trump-Gegner

Die vor wenigen Tagen entdeckten mutmaßlichen Sprengsätze waren neben Brennan unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama, seinen damaligen Vizepräsidenten Joe Biden, die einstige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und Hollywoodstar Robert de Niro gerichtet. Die Sendungen wurden in New York, Maryland, Florida, Delaware und Los Angeles abgefangen.

Verletzt wurde niemand. Bislang ist auch unklar, ob die in großen Briefumschlägen enthaltenen Apparaturen tatsächlich funktionsfähig waren und welchen Schaden sie bei einer Explosion hätten anrichten können. Zum Versand der Briefe bekannte sich niemand. Die Adressen wurden Berichten zufolge auf gepolsterte Umschläge gedruckt, die jeweils mit sechs Briefmarken frankiert waren. Laut New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio stammen die Päckchen vermutlich vom selben Täter.

Als Absender auf den Sendungen wurde der Name der demokratischen Politikerin Debbie Wasserman Schultz genutzt, die von 2011 bis 2016 Parteichefin der Demokratischen Partei war. "Wir werden uns niemals Menschen unterwerfen, die hassen", sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt im Norden von Miami. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bezeichnete den Urheber der Sendungen auf CNN als "Serienbomber" und "Terroristen".

Trump: Republikaner sollen trotz "Bombenzeugs" wählen

Die Briefbomben waren allesamt an Gegner von Trump adressiert. Dieser hatte die Medien für das hasserfüllte Klima im Land verantwortlich gemacht. Allerdings werfen zahlreiche Kritiker Trump vor, selbst mit seiner aggressiven Rhetorik das politische Klima zu vergiften und die Spaltung in der US-Gesellschaft zu vertiefen.

An diesem Freitag erwähnte Trump die Bombenfunde in einem Tweet, in dem er die Republikaner zur Stimmabgabe bei den Zwischenwahlen aufrief. Die Republikaner stünden so gut in den Umfragen da, und nun passiere dieses "Bombenzeug", schrieb der US-Präsident. Das verlangsame das "Momentum" der Republikaner und sei unglücklich. Die Republikaner sollten wählen gehen.



Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this "Bomb" stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Oktober 2018

Der demokratische Ex-Vizepräsident Joe Biden rief zu mehr Sachlichkeit in der politischen Debatte und warnte vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. "Ich hoffe und bete, dass all unsere Führungspersönlichkeiten daran arbeiten, unseren öffentlichen Dialog weniger hitzig zu führen", sagte Biden nach Angaben des Sender NBC. Trumps Namen erwähnte Biden in diesem Zusammenhang nicht, stellte sich aber inhaltlich gegen dessen Aussagen. "Meine Damen und Herren, die Presse ist nicht der Feind des Volkes."