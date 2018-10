Am 6. November werden in den USA alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses (435) und 35 der 100 Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Die Abgeordneten amtieren zwei Jahre, die Senatoren sechs. In 36 der 50 Bundesstaaten und in drei Territorien stehen außerdem die Gouverneure zur Wahl, und viele bundesstaatliche Parlamente werden neu besetzt. Es sind die ersten landesweiten Wahlen seit dem Amtsantritt von Donald Trump, also indirekt ein Stimmungstest für den Präsidenten. Wegen Trumps polarisierenden Entscheidungen sind die Zwischenwahlen mehr als sonst üblich auch ein Referendum über seine Politik. Die Wählerinnen und Wähler beider Parteien sind besonders nach der äußerst kontroversen Kavanaugh-Entscheidung, den Briefbomben an Politiker der Demokraten und dem Anschlag eines rechstradikalen Antisemiten auf eine Synagoge in Pittsburgh aufgebracht wie nie.

Das könnte deshalb entscheidend sein, weil die Beteiligung an den Kongresswahlen üblicherweise deutlich niedriger ist als bei der Präsidentschaftswahl: So hat im November die Partei einen großen Vorteil, die es besser schafft, ihre Basis dazu zu motivieren, auch tatsächlich abzustimmen – die republikanische Basis ist da üblicherweise deutlich verlässlicher. Trotz des starken Einflusses nationaler Themen, wie etwa dem grundsätzlichen Streit um die Krankenversicherung, werden viele Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlbezirken auch in diesem Jahr mit Blick auf lokale Gegebenheiten gewählt werden.