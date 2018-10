Als Reaktion auf den Marsch Tausender Migranten aus Zentralamerika will die Regierung der USA mindestens 800 Soldatinnen und Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko entsenden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und AP unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Verteidigungsminister James Mattis werde eine entsprechende Anordnung unterzeichnen, um Grenzschutzbeamte zu unterstützen.



Die Truppen sollten insbesondere logistische Aufgaben übernehmen, etwa Zelte, Fahrzeuge und andere Ausrüstung bereitstellen. Die Streitkräfte selbst sind nicht zur Kontrolle und Festnahme von Migranten und Migrantinnen berechtigt, die illegal über die Grenze kommen. Dazu müsste der Kongress eine Sondergenehmigung beschließen. Bisher sind an der Grenze 2.100 Soldaten der Nationalgarde im Einsatz, davon 1.600 direkt an der Grenze, berichtet die Washington Post.

Der Flüchtlingsmarsch in Richtung USA besteht nach Angaben der UNO aus rund 7.000 Menschen, von denen die meisten aus Honduras stammen. Die mexikanischen Behörden haben von 3.600 Migranten berichtet, die Mexikoerreicht haben. Der Marsch hatte sich vor anderthalb Wochen nach einem Aufruf in den Onlinenetzwerken in Bewegung gesetzt.



Honduras ist ein von Armut und Gewalt geplagtes Land. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bei Twitter angekündigt, er setze wegen eines "nationalen Notstands" an der Südgrenze der USA das Militär ein. Außerdem drohte er damit, Finanzhilfen für Guatemala, Honduras und El Salvador zu kürzen: Sie hätten die Migranten nicht an der Weiterreise gehindert. Allerdings müsste eine solche Änderung der Kongress beschließen. Wirtschaftsexperten warnen, dass Kürzungen die Fluchtursachen eher vergrößern würden. Am 6. November wird in den USA ein neues Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Die große Migrantengruppe ist ein wichtiges Thema im Wahlkampf.