US-Außenminister Mike Pompeo wird am Wochenende nach Asien reisen, um über ein Ende des Nordkorea-Konflikts zu beraten. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte, es werde erwartet, dass er bei der Reise Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un treffen werde. Außerdem wolle Pompeo Japan, Südkorea und China besuchen.



Es ist seit dem Frühjahr bereits Pompeos vierte Reise nach Nordkorea. Ziel sei es, die Verhandlungen über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms voranzubringen und das anvisierte zweite Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump vorzubereiten.



US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche gesagt, er selbst hoffe auf ein baldiges weiteres Treffen mit Kim. Sie hatten sich zuletzt im Juni in Singapur bei einem Gipfel gesehen. Kim hatte bei diesem sowie bei Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In signalisiert, dass er bereit wäre, sich von seinen Atomwaffen zu trennen. Es ist jedoch fraglich, wie ernst diese Äußerungen gemeint gewesen sind.



In den vergangenen Monaten gab es auch immer wieder Irritationen zwischen den USA und Nordkorea. So beschuldigte der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho am Samstag die US-Regierung in einer Rede bei der UNO in New York, mit ihren fortbestehenden Sanktionen gegen sein Land die Verhandlungen für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel zu blockieren.

Die Sprecherin verneinte die Frage, ob die USA bereit seien, die Sanktionen gegen Nordkorea vor einer vollständigen atomaren Abrüstung des Landes zu lockern. Man habe nicht vor, die Gangart zu ändern. Es gehe weiterhin um eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas.



Trump sieht die Verhandlungen dennoch auf gutem Wege und schwärmt von seinem Verhältnis zu Kim. Kurz nach der Rede des nordkoreanischen Chefdiplomaten sagte der US-Präsident am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt sogar, Kim und er hätten sich ineinander "verliebt".

Auf die Frage, ob die Liebeserklärung von US-Präsident Donald Trump an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hilfreich gewesen sei, sagte die Sprecherin des Außenministeriums: "Wenn unsere Staatschefs freundschaftliche Beziehungen haben, kann das unserem Ziel nur zuträglich sein."