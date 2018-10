Bei einer Gewalttat in einer Fabrik im nördlichen Westjordanland sind am Sonntag zwei Israelis erschossen worden. Man gehe von einem Terroranschlag aus, sagte der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus. Nach Angaben von Sanitätern handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau. Eine weitere Frau habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Industriegebiet nahe der israelischen Siedlung Barkan.

Laut dem Armeesprecher soll die Tat von einem einzelnen Mann begangen worden sein, einem 23-jährigen Palästinenser mit israelischer Arbeitsgenehmigung. Er sei in der Fabrik angestellt gewesen, in der er den Anschlag verübt habe. Spezialkräfte suchten nun nach dem bewaffneten Mann. Israelische Medien veröffentlichten zwei Videos, die Überwachungskameras in der Fabrik aufgenommen hatten. Darauf ist zu sehen, wie ein Bewaffneter von dort flieht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte das Geschehen als "schweren Terroranschlag" und grausamen Mord an zwei Israelis. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hingegen sprach von einer "heroischen Tat".