Die Zentralafrikanische Republik hat den Abgeordneten und Ex-Milizenchef Alfred Yekatom an den den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert. Wie in der Hauptstadt Bangui mitgeteilt wurde, ist Yekatom an Bord einer Chartermaschine ausgeflogen worden. Ende Oktober war er festgenommen worden, weil er bei der Wahl des Parlamentspräsidenten Schüsse abgefeuert hatte.

Dem 43-Jährigen ehemaligen Rebellenchef soll vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zwischen Dezember 2013 und August 2014 der Prozess gemacht werden.

Yekatom war Anführer einer Fraktion der christlichen Anti-Balaka-Milizen, die in der Zentralafrikanischen Republik gegen die muslimischen Séléka-Rebellen kämpfen. Ihm werden nach UN-Angaben zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Auch die USA hatten 2015 Sanktionen gegen Yekatom verhängt. Sie beschuldigen ihn des gewalttätigen Vorgehens gegen muslimische Bevölkerungsgruppen, der Tötung von Zivilisten und der Rekrutierung von mehr als 150 Kindersoldaten.

Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, begrüßte die Auslieferung Yekatoms. Es ist das erste Mal seit Ausbruch des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik vor sechs Jahren, dass ein Rebellenführer an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert worden ist.

Seit dem Putsch der muslimischen Séléka-Rebellen gegen Staatschef François Bozizé im März 2013, bekämpfen sich in der Zentralafrikanischen Republik christliche und muslimische Milizen. Bei den Kämpfen sind tausende Menschen getötet und hunderttausende in die Flucht getrieben worden. Nach UN-Angaben sind in dem Land knapp 1,3 Millionen Menschen auf der Flucht – das entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung. Etwa die Hälfte der 4,6 Millionen Einwohner ist auf humanitäre Hilfe angewiesen.