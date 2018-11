Die erste letzte Reise: Drei Tage nachdem Angela Merkel ihren langsamen Abschied angekündigt hat, fliegt die Kanzlerin nach Kiew. Vom früheren Boxstar und heutigen Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko wird sie traditionell mit Salz und Brot empfangen, vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko mit militärischen Ehren. Müde flattern die Fahnen vor dem prächtigen türkisfarbenen Marienpalast. Die Kanzlerin nimmt Aufstellung, dann ruft sie: Witaju wojiniw! – Ich grüße die Soldaten.



Verglichen mit Poroschenko hat Merkel Zeit. In der Ukraine wird im März nächsten Jahres ein neuer Präsident gewählt, Poroschenko liegt in den Umfragen abgeschlagen hinter Julija Timoschenko. Einen beträchtlichen Teil ihrer politischen Lebenszeit hat Merkel auf diesen Mann und die Ukraine verwendet. Fünf Jahre dauert nun das Ringen um Stabilität. Das Ergebnis: vorläufig und suboptimal, gelinde gesagt. In der Ostukraine tobt, nein schwelt, ein permanenter, zäher hybrider Stellungskrieg. Die Regierung in Russland versucht, ihren Einfluss auszubauen.



Politik läuft hier noch indirekter und komplizierter als sonst: Wenn Poroschenko Gesetze durchbringen will, die ihm der Minsk-Prozess auferlegt, wie etwa das sogenannte Sonderstatusgesetz, muss er die mit der Verabschiedung eines neuen soldatischen Ehrengrußes koppeln, um es zu verpacken. Und wenn Putin gerade mal stillhält, dann heißt das noch lange nicht, dass er aufgegeben hat, sondern nur, dass er momentan anderswo beschäftigt ist, in Syrien zum Beispiel.

Im prächtigen, goldverzierten Weißen Saal des Marienpalastes bedankt sich Poroschenko dann bei der "lieben Angela" dafür, dass sie sich so unermüdlich eingesetzt habe für die Souveränität des ukrainischen Volkes. Sie gehöre zu den wahren Freunden der Ukraine. Merkel ihrerseits dankt dem "lieben Petro" für dessen Bemühungen, wenn auch der Gesamtzustand "ernüchternd" sei. Kein stabiler Waffenstillstand in den besetzten Gebieten, im Gegenteil, es sterben immer wieder Soldaten.

Beide Politiker eint eine Frage

Wie lange noch? Das ist die Frage, die beide Politiker begleitet, die Merkel ab nun ständig begleitet. Denn kaum jemand kann sich vorstellen, dass einfach so weiterregiert werden kann, wenn im Dezember ein anderer zum Chef der CDU gewählt würde – besonders, wenn dieser andere Friedrich Merz hieße. In der Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten ist es eine taz-Journalistin, die Merkel die Frage stellt. Zu ihren eigenen Perspektiven habe sie alles gesagt, entgegnet die Kanzlerin freundlich, aber bestimmt.



Über ihre Gründe spricht sie dann aber doch noch etwas ausführlicher. Im Großen Auditorium der Schewtschenko-Universität sitzt Merkel auf einem samtbezogenen Holzstuhl auf der Bühne vor drei schweren Brokatvorhängen und lässt sich von Studentinnen und Studenten befragen. Die meisten wollen über die Zukunft der Ukraine sprechen, doch eine Studentin fragt, wie Merkel mit der Schwächung umgehe, nachdem sie ihren Rückzug vom Parteivorsitz verkündet habe.

Merkel antwortet so ausführlich wie selten und wie sie es in Deutschland seit ihrer spektakulären Ankündigung noch nicht getan hat: "Na ja", sagt sie, "wir sind ja immer noch die stärkste Partei."



Allerdings nicht mehr so stark, wie sie es sich wünsche. 18 Jahre lang sei sie nun Vorsitzende, eine sehr lange Zeit sei das in einer Demokratie. In anderen Ländern gebe es Amtszeitbegrenzungen, in Deutschland nicht. Deshalb habe sie sich zu ihrem Schritt entschieden. Nun müssten andere Verantwortung übernehmen, nun sei es an der Zeit, "dass einfach neue Personen mit vielleicht auch etwas anderen Gedanken" die Möglichkeit bekämen, die Partei auf die Zukunft vorzubereiten und dann "auch mit anderen Personen in den nächsten Wahlgang zu gehen".