Ex-Präsident Barack Obama hat seinem Amtsnachfolger Donald Trump und den Republikanern vorgeworfen, im Wahlkampf bewusst Ängste vor Migranten zu schüren. "Sie erzählen Euch, dass ein Haufen armer Flüchtlinge tausende Meilen entfernt eine existentielle Bedrohung für Amerika darstellt", sagte der Demokrat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Miami.



Der von Trump angeordnete Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko sei ein "politisches Manöver", fügte Obama hinzu. Der Präsident trenne dafür "sogar unsere mutigen Soldaten von ihren Familien". Die aktuelle US-Regierung schüre "ständig Hass", um von der Bilanz ihrer Politik abzulenken. "Wenn Leute mit Hingabe einfach lügen können, kann Demokratie nicht funktionieren". Zudem verteidigte er die Pressefreiheit.



Die Wahl werde ein Anfang sein

Derzeit sind Tausende Menschen aus Mittelamerika in mehreren Gruppen auf dem Weg durch Mexiko in Richtung der US-Grenze. Sie sind noch etwa 1300 Kilometer Luftlinie von den USA entfernt. Trump hatte das Pentagon wegen der Migranten angewiesen, Soldaten an die Grenze zu schicken. Sie sollen den Grenzschutz bei logistischen Aufgaben unterstützen. Migranten festnehmen dürfen sie nicht.



Trump macht mit den Migranten massiv Wahlkampf für die anstehenden Kongresswahlen und bedient sich dabei einer aufwieglerischen und überzeichnenden Rhetorik: Er spricht von einer "Invasion" und einer Gefahr für die nationale Sicherheit der USA.

Barack Obama rief zur Stimmabgabe bei den bevorstehenden Kongresswahlen auf. Eine Wahl alleine werde "Rassismus, Sexismus und Homophobie nicht beseitigen", sagte der demokratische Politiker. "Aber es wird ein Anfang sein."

Retourkutsche von Trump in Virginia

US-Präsident Donald Trump hat Barack Obama im Gegenzug vorgeworfen, Zusagen an Wähler nicht eingehalten zu haben. Der ehemalige Präsident habe eine "Lüge nach der anderen" erzählt und "ein Versprechen nach dem anderen" gebrochen, sagte Trump einer Wahlkampfkundgebung in Huntington in Virginia.



Obama habe mit Blick auf sein Gesundheitsversorgungsgesetz versprochen, dass "Sie den Arzt, den Sie mögen, auch behalten können". Einige Amerikaner hätten mit Obamacare jedoch ihre Krankenkasse oder ihre Gesundheitsversorgung wechseln müssen, sagte der Präsident. Zudem sei niemand "schlimmer mit der Presse umgesprungen als Obama", sagte Trump. "Er redet darüber, dass ich nett zu Fake News sein sollte - nein, danke!"

Bei den Kongresswahlen am Dienstag sind Trumps Republikaner in Gefahr, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren.