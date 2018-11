Mehrere Brexit-Hardliner wollen die britische Premierministerin Theresa May zu Änderungen der Brexit-Vereinbarung zwingen und drohen ihr deshalb mit Rücktritt. Dies berichtet unter anderem die Times unter Berufung auf Kabinettskreise.

Der Unmut der Minister bezieht sich vor allem auf den sogenannten Backstop, als den all jene Vorkehrungen im Austrittsabkommen bezeichnet werden, die verhindern sollen, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland notwendig werden. Es ist der umstrittenste Teil des Abkommens. Hardliner befürchten, dass die jetzige Regelung zum Dauerzustand wird.

Substanzielle Änderungen am Austrittsabkommen gelten jedoch von europäischer Seite als unwahrscheinlich. Gerade an der Backstop-Regelung hatten Unterhändler in Brüssel monatelang gefeilt.

Alternative Vorschläge zur irischen Grenze würden Problem nicht lösen

May selbst sagte im Interview mit der Daily Mail, dass die Pläne ihrer Gegner für den EU-Austritt nicht funktionieren würden. Besonders die alternativen Vorschläge zur Frage nach der irisch-nordirischen Grenze würden das Problem nicht lösen, sagte May.

Die britische Premierministerin hatte vergangene Woche den Entwurf für das fertige Austrittsabkommen präsentiert und nur mit knapper Mehrheit durch ihr Kabinett bekommen. Brexit-Minister Dominic Raab, Arbeitsministerin Esther McVey sowie Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara traten zurück, da sie das Abkommen nicht mittragen wollten.

An Raabs Stelle trat inzwischen der bislang als unscheinbar geltende Stephen Barclay. Für McVey kehrte die May-Verbündete Amber Rudd ins Kabinett zurück.

Um zu verhindern, dass Großbritannien am 29. März 2019 ohne Austrittsabkommen ausscheidet, muss May den Entwurf durchs Parlament bekommen. Dies dürfte schwierig werden, da sowohl ihre Regierungspartner, die nordirische Protestantenpartei DUP, als auch viele Abgeordnete ihrer eigenen Partei den vorliegenden Entwurf nicht unterstützen wollen. Angeführt von dem konservativen Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg haben sie ein Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin eingeleitet.