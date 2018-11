Für Großbritannien steht in den kommenden Stunden viel auf dem Spiel. Die Brexit-Verhandlungsteams haben sich endlich auf einen Entwurfstext für den EU-Austritt geeinigt. So jedenfalls wird es von britischer Seite gemeldet.



Der Text beschreibt demnach die Konditionen des Brexit und garantiere beiden Seiten eine zweijährige Übergangsfrist, bis ein neues Freihandelsabkommen in Kraft tritt. Gleichzeitig sollen sich beide Seiten auf eine politische Erklärung festgelegt haben, die die Parameter eines künftigen Freihandelsabkommens aufzeichnet.



Das wäre tatsächlich ein Durchbruch. Ob das einen geregelten Brexit bedeutet, ist noch lange nicht gesagt.



Zunächst muss Premierministerin Theresa May es schaffen, ihr Kabinett von dem Vertragstext zu überzeugen. Das wird schwer. Noch am Dienstagabend führte sie Einzelgespräche mit ihren Ministerinnen und Ministern. Am Mittwochnachmittag wird sie den Text im gesamten Kabinett besprechen. Rücktritte sind dabei nicht ausgeschlossen. Einigen gehen die Kompromisse zu weit, die May mit Brüssel eingegangen ist.

Selbst wenn es ihr gelingen sollte und im November ein EU-Sondergipfel einberufen wird, auf dem die Europäer den Vertrag offiziell akzeptieren, der politische Kampf fängt für May dann erst an. Damit es am 29. März 2019 zu einem geordneten Brexit kommen kann, muss sie den Austrittsvertrag noch im Dezember dem Parlament zur Abstimmung vorlegen. Dort könnten nach Schätzungen der Financial Times etwa 25 konservative Parlamentarier den Vertrag ablehnen. Fünfzehn Labour-Abgeordnete könnten hingegen von der Parteilinie ausscheren und für Mays Plan stimmen. Selbst wenn dann die zehn nordirischen Parlamentarier May stützen würden, bekäme sie den Vertrag nicht durch. Das kann sich aber ändern, wenn die von der Regierungschefin geplante Marketingkampagne anläuft, mit der Regierung und Wirtschaft die Abmachung als Durchbruch für eine positive Zukunft von Großbritannien und der EU verkaufen wollen.

Wenn das Parlament den Vertrag absegnet, können Gesetzesverfahren eingeleitet werden, die die Bestimmungen des Austrittsvertrages rechtlich umsetzen. Erst dann können Unternehmen und Behörden auf ihre kostspieligen Notfallpläne für einen chaotischen Brexit verzichten. Es kann also noch jede Menge schief gehen.



"Die EU macht Druck, Druck, Druck"

Am Dienstagabend reagierten viele Abgeordnete negativ auf die Meldung, dass ein Vertragstext vorliege. Die Kritiker meldeten sich zu Wort, bevor sie den Vertragsentwurf überhaupt lesen konnten. "Wir werden ein Vasallenstaat der EU sein, haben weniger zu sagen als vorher", schimpfte Ex-Außenminister Boris Johnson im Unterhaus und kündigte an, gegen den Vertrag zu stimmen. Der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg rief zur Revolte auf. "Das ist ein Versagen der Verhandlungspolitik, ein Versagen, einen Brexit zu liefern". Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte, nach den katastrophalen Verhandlungen werde dies mit Sicherheit kein guter Vertrag für das Land sein. Der stellvertretende Parteivorsitzende der nordirischen Partei DUP sagte, die EU habe in Nordirland jetzt mehr zu sagen als die Regierungen in London oder Belfast.

Aber May hatte keine andere Wahl. Weil sie nur einen dünne Parlamentsmehrheit von 13 Stimmen hat, musste sie auf die Forderungen der nordirischen Parlamentarier und der Brexit-Hardliner eingehen. Sobald sie dann versuchte, deren harte Bedingungen in Brüssel durchzusetzen, stieg der Preis, den die EU für Zugeständnisse forderte – vor allem in Form von Regulierungen, die Großbritannien künftig einzuhalten hat. "Die EU macht Druck, Druck, Druck", hieß es aus britischen Regierungskreisen.



Je mehr das britische Verhandlungsteam dann auf die Forderungen der EU einging, desto mehr revoltierten britische Kabinettsmitglieder und Parlamentarier, denen die Kompromisse zu weit gingen. Der vor wenigen Tagen zurückgetretene Transportminister Jo Johnson sagte über May: "Sie hintergeht die Öffentlichkeit. Sie muss der Öffentlichkeit ehrlich sagen, welche Nachteile der Brexit hat. Aber sie wagt das nicht, weil sie genau weiß, dass wir schlechter dastehen und weniger Eigenkontrolle haben werden als jetzt".