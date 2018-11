Das Chaos, mit dem die britische Regierung seit Veröffentlichung des Brexit-Vertrags kämpft, kam kaum überraschend. Der Deal, den Theresa May präsentiert hat, war in Umrissen genau der, den die harten Brexit-Anhänger bereits vor Monaten abgelehnt hatten. Die Rücktritte mehrerer Minister waren also zu erwarten, genauso die Versuche rechtskonservativer Abgeordneter wie Jacob Rees-Mogg, die Premierministerin zu stürzen und durch einen Regierungschef zu ersetzen, der mehr Brexit-Begeisterung an den Tag legt.

All das ist zwar schmerzhaft für May, aber nicht fatal – zumindest bislang nicht. Mays großes Problem sind jedoch die Kräfteverhältnisse im Parlament: Auch wenn sie sich aus der derzeitigen Krise retten kann, wie sie es in den vergangenen zwei Jahren so oft getan hat, wird sie es kaum schaffen, ihren Deal durchs Unterhaus zu bringen.

Um eine Abstimmung zu gewinnen, braucht die Regierung 320 Stimmen. Die Tories verfügen jedoch nur über 318 Abgeordnete, und zwei von ihnen (der Parlamentssprecher und sein Stellvertreter) nehmen nicht an Abstimmungen teil. Um diese Lücke zu schließen, ging May im vergangenen Juni eine Abmachung mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) ein, deren zehn Abgeordnete der Regierung ihre Stimme leihen. Das hat bislang relativ gut funktioniert, aber beim Brexit wird diese Mehrheit kaum zustande kommen. Mehr noch: Nach einem Bericht des Daily Telegraph fordert die Partei mittlerweile den Rücktritt von May: Sollte sie nicht abgelöst werden, würde die Zusammenarbeit beendet, berichtet die Zeitung am Freitag unter Berufung auf das Umfeld von DUP-Chefin Arlene Foster.

"Ich kann meinen Wählern nicht in die Augen schauen"

Geschätzte 40 EU-skeptische Abgeordnete lehnen den Vertragsentwurf ab und wollen dagegen stimmen; in den vergangenen zwei Tagen haben unzählige von ihnen keine Zweifel daran gelassen, dass sie den Deal unter allen Umständen zu Fall bringen wollen.

Aber auch auf der Seite der proeuropäischen Tories gibt es Widerstand: Rund zwölf konservative Brexit-Gegner bezweifeln, dass Mays Austritt "im nationalen Interesse" liege, wie die Premierministerin auf der Pressekonferenz am Donnerstagabend sagte. Dominic Grieve, einer der einflussreichsten EU-Anhänger im Parlament, meinte: "Ich kann meinen Wählern nicht in die Augen schauen und sagen, dass dieser Deal besser ist als jener, den wir als Mitglied der EU haben; ich werde also dagegen stimmen."



Selbst wenn die DUP geschlossen mit der Regierung votieren würde, kämen also nicht genug Stimmen zusammen. Freilich hat May auch die DUP gegen sich aufgebracht: Alles, was auf unterschiedliche Regelungen zwischen Nordirland und Großbritannien hinausläuft, lehnen die Unionisten kategorisch ab – und die im Vertrag festgehaltene Notlösung bei der irisch-nordirischen Grenze, der sogenannte Backstop, würde genau dies tun. Theresa May habe ihre Versprechen gebrochen, sagte der DUP-Abgeordnete Nigel Dodds – und so wird seine Partei dagegen stimmen.

Ebenso gering sind die Chancen, dass sich ein genügend großer Teil der Labour-Fraktion oder der schottischen Nationalisten für den Vertragsentwurf erwärmen könnte. Angesichts des breiten Widerstands, den Mays Strategie provoziert hat, wäre es aus wahltaktischer Sicht denkbar ungeschickt, für einen allseits unbeliebten Brexit-Vertrag zu stimmen – und damit einer konservativen (und ebenso unbeliebten) Premierministerin aus der Patsche zu helfen.

Für ein zweites Referendum fehlt vor allem die Zeit

Theresa Mays stärkstes Argument für ihren Deal lautet, dass die Alternative ein chaotisches Ausscheiden ohne Nachfolgevertrag ist, mit allen wirtschaftlichen Folgeschäden, die es nur in der Vorstellung von Brexit-Extremisten wie Rees-Mogg nicht gibt. Doch die proeuropäischen Abgeordneten bestreiten, dass dies die einzige Möglichkeit ist: Der No Deal hat im Parlament genauso wenig Unterstützung wie Mays Entwurf. Im Fall einer gescheiterten Abstimmung würden die Abgeordneten versuchen, andere Optionen aufs Tapet zu bringen: Eine einfache Mehrheit der Abgeordneten könnte beispielsweise eine Vertrauensabstimmung gegen die Premierministerin auslösen und so eine Neuwahl erzwingen; damit könnte es auch zu einem anderen Brexit-Ansatz kommen.

Eine andere Möglichkeit ist ein sogenanntes People's Vote, also eine erneute Volksabstimmung, für die sich zahlreiche Abgeordnete aus allen großen Parteien stark machen. Die Unterstützung für ein zweites Referendum ist in den vergangenen Monaten gewachsen, aber die Umsetzung ist knifflig: Um ein Referendum abzuhalten, sind monatelange Vorbereitungen nötig. Auch für eine mögliche Neuverhandlung mit der EU nach einem Regierungswechsel fehlt bis zum Stichtag am 29. März 2019 die Zeit. Ob allerdings Großbritannien den Austrittsartikel 50, der diese Frist vorschreibt, unilateral widerrufen kann, darüber muss ein Gericht erst noch entscheiden.