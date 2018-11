Das Weiße Haus muss vorerst die Akkreditierung des CNN-Reports Jim Acosta wieder in Kraft setzen. Das ordnete ein US-Bundesrichter in einer einstweiligen Verfügung an. Die Entscheidung gilt bis zu einem endgültigen Urteil.



Das Weiße Haus hatte Acosta in der vergangenen Woche bis auf Weiteres ausgesperrt, nachdem US-Präsident Donald Trump und der Journalist bei einer Pressekonferenz verbal aneinandergeraten waren. CNN hatte daraufhin beantragt, Acosta sofort wieder Zutritt zu Pressekonferenzen und anderen Veranstaltungen im Machtzentrum der USA zu gewähren. Acosta ist CNN-Chefkorrespondent für das Weiße Haus.

CNN argumentiert, die Suspendierung Acostas habe sowohl den Sender als auch den Journalisten in ihren Rechten auf Pressefreiheit und auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt. Das Bezirksgericht entschied nun laut CNN, dass Acosta beim Entzug der Akkreditierung vermutlich kein ordnungsgemäßes Verfahren zugebilligt wurde.

Zwischen Acosta und Trump war es zu einem Wortgefecht gekommen. Als der Journalist bei der Pressekonferenz nach den US-Zwischenwahlen Fragen zur Einwanderung und zu Russland stellen wollte, schnitt Trump ihm das Wort ab. "Das reicht", sagte Trump mehrmals. Eine Praktikantin des Weißen Hauses versuchte daraufhin, Acosta das Mikrofon abzunehmen. Der aber weigerte sich. Daraufhin sagte Trump: "CNN sollte sich dafür schämen, dass Sie dort arbeiten. Sie sind eine unhöfliche und schreckliche Person." Wenig später entzog das Präsidialamt Acostas Akkreditierung.

Das Weiße Haus wirft dem Journalisten vor, sich in Pressekonferenzen mehrfach "unangemessen" verhalten zu haben. Acosta habe sich in der Pressekonferenz "physisch geweigert", das Mikrofon zurückzugeben und dabei die Praktikantin angefasst. "Wir werden niemals einen Reporter tolerieren, der seine Hände auf eine junge Frau legt, die nur versucht, ihren Job als Praktikantin im Weißen Haus zu machen", sagte Sarah Huckabee Sanders, Pressesprecherin des Weißen Hauses. CNN teilte mit, Sanders habe in ihrer Erklärung gelogen. Ihre Vorwürfe seien arglistig und sie verweisen auf einen Vorfall, der nie passiert sei. Augenzeugen bestätigten dies.