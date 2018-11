Bei der Beurteilung Donald Trumps gibt es ein Missverständnis, das sich besonders hartnäckig hält: Der Mann sei unberechenbar, heißt es in vielen Beschreibungen. Gemeint sind seine nächtlichen Tweets, seine überreizten Antworten auf Kritik, seine Beleidigungen, Widersprüche und Lügen. All das stimmt; der US-Präsident folgt, so wirkt es, ungebremst seinen Impulsen. Doch der ideologische Rahmen und die dazugehörigen Methoden bleiben immer die gleichen. Wenn es ernst wird, bedient sich Trump verlässlich eines Gefühls, der Angst.



Dass es zurzeit ernst ist – und zwar nicht nur für die Republikaner, sondern auch für den Präsidenten persönlich –, zeigte sich in den vergangenen Tagen. Je näher die Midterms rücken, desto demagogischer wird sein Wahlkampf. Trump scheint bewusst zu werden, dass er verlieren kann.



"Jobs statt Mobs"

In einer am Donnerstag extra anberaumten Rede zur "Krise an unserer südlichen Grenze" warnte Trump vor einer "Invasion" von Einwanderern, die angeblich Kriminalität, Drogen und Krankheiten in die USA brächten. "Illegale Immigration schadet den amerikanischen Arbeitern, belastet die amerikanischen Steuerzahler, untergräbt die öffentliche Sicherheit und führt zu enormen Belastungen der Schulen, Krankenhäuser und Gemeinden", sagte Trump. Sein Land werde sich nicht länger ausnutzen lassen, künftig werde es neue Asylregeln geben. Die gut 20-minütige Rede war durchsetzt von Lügen.



Midterms US-Kongresswahlen Am 6. November werden in den USA alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und etwa ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Dazu kommen in vielen Bundesstaaten die Gouverneurs- und Parlamentswahlen. Vor allem geht es darum, welche Partei die beiden Kammern im US-Kongress kontrolliert, derzeit stellen die Republikaner in beiden die Mehrheit. Es sind die ersten landesweiten Wahlen seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump, also indirekt ein wichtiger Stimmungstest für ihn. Das Repräsentantenhaus Das Repräsentantenhaus – oder Abgeordnetenhaus – ist maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und übernimmt Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten. Große Bedeutung kommt dem Abgeordnetenhaus in Finanzfragen zu: Jedes Steuergesetz und auch der Bundeshaushalt müssen diese Kammer passieren. Zudem kann nur das Abgeordnetenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten (impeachment) einleiten. Die 435 Abgeordneten repräsentieren jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Der Senat Der Senat besteht aus 100 Senatorinnen und Senatoren. Jeder der 50 Bundesstaaten ist mit zwei gewählten Senatoren darin vertreten. Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. 2018 finden in 33 Staaten Neuwahlen statt. Es steht jeweils nur ein Senator eines Staates zur Wahl – mit Ausnahme von Minnesota und Mississippi. Dort finden zusätzlich Nachwahlen statt.

Einen Tag zuvor hatte Trump über seinen Twitter-Account zwei Videos veröffentlicht, in denen düstere Szenarien aufgemacht werden. "Es ist ungeheuerlich, was die Demokraten unserem Land antun", schrieb er über das eine Video, das einen Polizistenmörder aus Mexiko zeigt und suggeriert, das sei die Gefahr, die von der "Migrantenkarawane" ausgehe. Nicht nur der TV-Sender CNN bezeichnete das als rassistischste Wahlwerbung, die es in jüngere Zeit gegeben habe.

Im zweiten Video mit dem Titel Jobs statt Mobs heißt es, die Wähler hätten bei den Wahlen am kommenden Dienstag "zwei Möglichkeiten": Sie könnten sich für das Land der Republikaner entscheiden, ein Land, in dem die Wirtschaft boome, immer mehr Jobs entstünden, Gehälter und Bruttoinlandsprodukt stiegen, kurz: America great again ist. Oder sie könnten für die Demokraten stimmen. Und damit für ein "Amerika der Linken", in dem, wie der kurze Film propagiert, Vermummte Schaufenster einschlagen, Trump-Anhänger überfallen und Polizeiautos anzünden.

Der Zusammenschnitt der Bilder ist so grotesk, der Kontrast der "zwei Länder" so verzerrt und die Botschaft so hyperdramatisch, dass das Video an die dystopischen Dokumentarfilme erinnert, die Stephen Bannon vor Jahren produzierte.

Dass Trump gerade jetzt, wenige Tage vor den Kongresswahlen, solche apokalyptischen Bilder verbreitet, ist nicht überraschend. Die Zwischenwahlen sind wichtig für ihn. Nicht etwa, weil ihm seine Partei und deren Zustand besonders am Herzen läge, sondern weil das Abschneiden der Republikaner auch über seine persönliche Macht entscheidet. Sollten die Demokraten die Mehrheit in einer oder sogar in beiden Kammern des Kongresses zurückgewinnen, müsste Trump in den kommenden Jahren an Stellen Kompromisse machen, an denen er bislang einfacher durchregieren konnte. Darüber hinaus würde eine Niederlage signalisieren, was einige Funktionäre der Republikaner schon länger ahnen: Dass Trump der Partei mittlerweile mehr schadet als hilft.