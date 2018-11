Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit Aussagen über den Mordfall Jamal Khashoggi den Druck auf Saudi-Arabien und das dortige Königshaus erhöht, die Verwicklung von Kronprinz Mohammed bin Salman in die Tötung des saudischen Journalisten zu klären. "Ich warte geduldig darauf", zitiert die türkische Zeitung Yeni Safak den Staatschef, der sich während des Rückflugs von den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris entsprechend äußerte.



Erdoğan berichtete vor den mitreisenden Journalisten laut der Zeitung auch über Details der Audioaufzeichnung, die seine Sicherheitsdienste von Khashoggis Tötung haben. "Die Aufnahme ist wahrlich grauenhaft", wird der Präsident zitiert. "Tatsächlich war der saudische Geheimdienstbeamte, der die Aufnahme gehört hat, so schockiert, dass er sagte: 'Dieser hat wahrscheinlich Heroin genommen. Nur jemand auf Heroin würde das machen.'" Angaben darüber, wie und wann der saudische Geheimdienstler die Aufzeichnung abhörte, machte der türkische Präsident dem Zeitungsbericht zufolge nicht.

"Sag deinem Chef Bescheid"

Khashoggi – einst ein Berater, dann ein Kritiker Salmans – war nach türkischen Angaben am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von einem extra aus dem Königreich angereisten 15-köpfigen Kommando erwürgt worden. Anschließend soll seine Leiche zerteilt und in Säure aufgelöst worden sein. Das Königshaus in Riad hat die Tötung des 59-jährigen Journalisten, der nach seiner Flucht in die USA auch für die Washington Post geschrieben hatte, erst nach wochenlangen Dementis bestätigt, bestreitet aber weiterhin, dass der Befehl dazu von Kronprinz Bin Salman gegeben wurde.



Laut der New York Times gibt es allerdings starke Hinweise auf eine Verwicklung des saudischen Kronprinzen. Wie die Zeitung berichtete, stufen US-Geheimdienstkreise vor allem die Aussage eines Mitglieds des Kommandos, das Khashoggi umgebracht haben soll, als bemerkenswert ein. Der Mann soll kurz nach der Tat Anfang Oktober einem Vorgesetzten am Telefon gesagt haben, er möge "seinem Chef" Bescheid geben, schreibt die New York Times. Damit ist Einschätzungen zufolge Bin Salman gemeint – auch wenn dieser nicht namentlich genannt wird. "Ein Anruf wie dieser ist so nahe an einem handfesten Beweis, wie er nur sein kann", sagte der frühere CIA-Offizier Bruce O. Riedel dem Blatt.



Kanadas Geheimdienste hörten Aufnahmen

Es war Erdoğan, der die Existenz von Tonaufnahmen von der Ermordung Khashoggis erstmals bestätigt hatte. Die Aufzeichnungen, so sagte es der Staatschef am vergangenen Samstag in Ankara, habe man mit einer Reihe von Ländern geteilt – neben Saudi-Arabien, den USA, Großbritannien und Kanada gehört auch Deutschland dazu. In einem Kommentar für die Washington Post hatte er kurz zuvor geschrieben, der Befehl zur Tötung des Dissidenten sei "von den höchsten Ebenen der saudischen Regierung" gekommen.

Inzwischen hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau als erster westlicher Staats- oder Regierungschef bestätigt, dass die Geheimdienste seines Landes Aufnahmen von der Tötung Khashoggis angehört haben. Kanada sei voll darüber informiert worden, "was die Türkei weiterzugeben hatte", sagte er bei seinem Besuch in Paris. Die Bundesregierung hielt sich bislang bedeckt und sprach lediglich von einem "nachrichtendienstlichen Austausch" der deutschen und türkischen Geheimdienste. Details wurden nicht bekannt gegeben.