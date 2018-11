Bei den Protesten gegen hohe Spritpreise in Frankreich ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine Autofahrerin sei angesichts einer Straßenblockade in Panik geraten und habe eine Demonstrantin überfahren, bestätigten Frankreichs Innenminister Christophe Castaner und der zuständige Präfekt bei einer live im Fernsehen übertragenen Videoschalte. Zuvor hatte die Polizei an verschiedenen Orten Unfälle mit Verletzten gemeldet.



Der Unfall ereignete sich demnach in Pont-de-Beauvoisin, nördlich von Grenoble. Laut dem Präfekten hatten einige der rund 40 Teilnehmer der Straßenblockade auf das Auto der Frau getrommelt, die daraufhin in Panik geriet und aufs Gas trat.



Die Proteste wurden von der Bewegung Gilets Jaunes (Warnwesten) organisiert. Über soziale Netzwerke wie Facebook hatten Mitglieder zu Blockaden von Verkehrsachsen, Kreisverkehren und Mautstellen aufgerufen. Medienberichten zufolge sind die wenigsten der Aktionen offiziell angemeldet. Der Protest richtet sich gegen von der Mitte-Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel.

Auslöser der Demonstrationen war eine wütende Dieselfahrerin: In einem Video, das auf ihrer Facebook-Seite bereits mehr als sechs Millionen Mal angeklickt wurde, beklagt die 51-jährige Jacline Mouraud eine "Hetzjagd auf Autofahrer" der Regierung. "Vor zehn Jahren habt ihr uns dazu gebracht, Diesel zu kaufen, weil sie als umweltfreundlicher galten", klagt die dreifache Mutter. Jetzt würde Präsident Emmanuel Macron die Fahrer als Goldesel missbrauchen.

Macron will Dieselsteuer um 6,5 Cent erhöhen

Die Wut der Bretonin richtet sich nicht nur gegen die hohen Spritpreise – fast 1,90 Euro kostete der Liter Diesel zeitweise an Zapfsäulen in Frankreich, der Liter Super 1,98 Euro. Sie richtet sich vor allem gegen den erklärten Willen des Präsidenten, die Dieselsteuer zum 1. Januar um 6,5 Cent pro Liter zu erhöhen – die auf Benzin steigt um 2,9 Cent.

Offiziell begründet die Regierung die Angleichung an die Benzinsteuer mit Umweltschutz und der Abgasaffäre um Volkswagen und andere Autokonzerne. Die Opposition wirft Macron dagegen vor, die Autofahrer zu schröpfen, um die leeren Staatskassen zu füllen – 15 Milliarden Euro jährlich kann der Fiskus nach Angaben der französischen Konservativen zusätzlich erwarten. Auch wegen der Ausweitung der Strafsteuer für schmutzige Autos. Sie wird ab 2019 bei allen Fahrzeugen fällig, die mehr als 117 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen.

Wegen der Proteste gegen die Steuer droht Frankreich nun der Verkehrskollaps. "Man kann demonstrieren, aber ein Land zu blockieren, wenn es sein kann, dass Krankenwagen durchkommen müssen, dass jeder von uns morgen durchkommen muss, das ist offensichtlich nicht akzeptabel", sagte Frankreichs Premierminister Édouard Philippe.

Das Ausmaß der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen war allerdings vorab schwer einzuschätzen, da der Großteil der Protestaktionen nicht angemeldet wurde. Die Polizei rechnete im Vorfeld mit Protesten an rund 1.500 Orten und berief 3.000 zusätzliche Beamten zum Einsatz. "Es ist eine harte Nuss – die Präfekten wissen nicht genau, wie viele zusätzliche Polizisten sie anfordern müssen", sagt ein Beamter. Die Regierung hatte angekündigt, hart gegen alle durchzugreifen, die den Verkehr behindern.

In der Bevölkerung genoss der Protest vorab große Zustimmung: Laut einer Umfrage für den Sender France unterstützen drei Viertel der Franzosen die Gilets Jaunes.