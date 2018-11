Enge Bindung im Antiterrorkampf, Abkommen für Datenschutz und Datenaustausch, für Handel, Schienen- und Schiffsverkehr, Strom- und Gasversorgung – diese und weitere Vereinbarungen mit der EU hat die britische Premierministerin Theresa May im Parlament vorgetragen und erläutert. In einer von Zwischenrufen begleiteten Rede verteidigte die konservative Politikerin den ausverhandelten 26-Seiten-Entwurf einer Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien.



Sie verwies auf die Übergangsphase von 20 Monaten, in der alles so bleiben soll wie bisher auch. Die Rechte der EU- und der britischen Bürger würden jeweils gegenseitig respektiert. Auch die britische Souveränität werde gewährleistet, sagte May. Noch nie zuvor habe die EU ein solches Abkommen mit einer entwickelten Wirtschaftsnation abgeschlossen. Zugleich werde Großbritannien die Kontrolle über seine Grenzen, seine Gesetze und sein Geld wiedererlangen. "Der Text, auf den wir uns nun geeinigt haben, würde eine neue Freihandelszone schaffen mit der EU, ohne Zölle, Abgaben, Gebühren oder mengenmäßige Beschränkungen", sagte May.



Kritik kam von Labour-Chef Jeremy Corbyn: Die Erklärung sei ein "Zeugnis über das Versagen" der Regierung, seitenweise "Geschwafel". Er kündigte an, seine Fraktion werde das Abkommen nicht unterstützen.



Wie sieht das Brexit-Abkommen aus? Das Austrittsabkommen Das Austrittsabkommen regelt das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien bis zum Ende der Übergangsfrist nach dem Brexit, also bis zum 31. Dezember 2020. In ihm wird festgelegt, wie viel Geld Großbritannien noch zu zahlen hat (gut 40 Milliarden Euro). Es wird festgehalten, dass EU-Bürgerinnen, die in Großbritannien leben, und Briten, die in der EU ansässig sind, ihre Rechte behalten. Auch zahlreiche weitere Modalitäten sind ausverhandelt. Nur bei der Notlösung, die greifen soll, wenn sich beide Seiten nicht auf ein Freihandelsabkommen und damit in der Nordirland-Frage einigen können, gibt es noch keinen Kompromiss. Zur Debatte steht, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt und Nordirland oder gesamt Großbritannien – möglicherweise befristet – in der Zollunion bleiben. Zoll- und Qualitätskontrollen sollen in den englischen und nordirischen Häfen erfolgen, was von der nordirischen Partei DUP bisher abgelehnt wird. Dies muss geklärt werden, bevor das Abkommen vom EU-Rat und dem britischen Parlament abgesegnet werden kann. Das künftige Freihandelsabkommen In einer parallel zum Austrittsabkommen beschlossenen politischen Erklärung soll der Rahmen des künftigen Freihandelsabkommens festgelegt werden. Das Abkommen selbst wird erst während der zweijährigen Übergangsfrist nach dem formalen EU-Austritt verhandelt. Aber beide Seiten wollen schon jetzt wissen, auf was sie sich in Zukunft einlassen. Heißt: Wie eng bleibt Großbritannien mit der EU verbunden? Davon hängt auch ab, wie das Problem der grünen Grenze auf der irischen Insel geregelt wird. Fraglich ist dabei, ob die EU auf den Wunsch der britischen Regierung eingehen wird, eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur bei Gütern zu gestatten, oder darauf besteht, dass sich der Binnenmarkt grundsätzlich auf Güter, Dienstleistungen, Kapital und Freizügigkeit der Personen bezieht und dies nicht getrennt werden kann. Das Freihandelsabkommen selbst kann erst ausgehandelt werden, wenn Großbritannien nach dem 29. März 2019 und nach dem Brexit ein sogenannter Drittstaat geworden ist. Parallel zum Freihandelsabkommen werden mehrere Drittstaatenabkommen vereinbart, die andere Bereiche wie Sicherheit, Flugverkehr und außenpolitische und militärische Zusammenarbeit regeln sollen.

Das Papier wurde an die weiteren EU-Regierungen verteilt. Die Erklärung hält fest, dass die EU den britischen Wunsch nach einem Ende der Reise- und Niederlassungsfreiheit für ihre Bürger respektiert – auch das ein wichtiger Punkt für Brexit-Befürworter. Stattdessen soll es "Mobilitätsvereinbarungen" geben. Ziel ist "visafreies Reisen für Kurzzeitbesuche" bis zu 90 Tagen. Dabei soll es möglichst Erleichterungen bei Personenkontrollen an den Grenzen geben.

Nicht erreicht wurde, dass EU-Fischer auch künftig in britischen Gewässern fischen dürfen. Hierauf bestehen insbesondere Länder wie Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Portugal. Ein EU-Diplomat sagte allerdings, der Text werde hier bis zum Gipfel nicht mehr geändert. Das Problem solle später gelöst werden.



Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. May hatte sich vergangene Woche mit der EU auf einen knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag geeinigt. Die Erklärung über die Zukunft ist im Unterschied zum Austrittsvertrag nicht rechtlich bindend. Beide Papiere sollen am Sonntag bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs bestätigt werden.