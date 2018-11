Der britischen Regierung zufolge haben sich die Unterhändler in den Brexit-Gesprächen auf einen Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt. Medienberichten zufolge rief die Premierministerin Theresa May ihr Kabinett zu einer Sondersitzung am Mittwochnachmittag ein. Am selben Tag wollen sich auch die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder treffen. Wie der Guardian berichtet, soll der Entwurf über 400 Seiten umfassen. Die Minister könnten ihn bereits am Dienstagabend einsehen, dürfen die Papiere aber nicht mitnehmen.



Zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob die Regierungschefin eine Mehrheit im Parlament für den Brexit-Deal gewinnen kann. Noch am Dienstag hatte die Regierung Zugeständnisse gemacht, um eine Abstimmungsniederlage zu verhindern.



Die Labour-Partei hatte die Veröffentlichung eines Rechtsgutachtens zu dem geplanten Brexit-Abkommen gefordert, die nordirisch-protestantische DUP unterstützte diese Forderung; Mays Minderheitsregierung ist auf die Stimmen der DUP angewiesen. Die Premierministerin kündigte daraufhin an, das Gutachten zumindest teilweise zugänglich zu machen.



Keine Kontrollen zwischen Irland und Nordirland

Großbritannien wird die EU am 29. März 2019 verlassen. Die Austrittsgespräche stockten zuletzt, unter anderem weil die Frage nach Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ungeklärt war. Die EU besteht auf einer Garantie, dass es auch nach dem Brexit keine Grenzkontrollen geben wird. Diese Garantie wird Backstop genannt. Brexit-Hardliner lehnen den Backstop ab. Der irische Sender RTE berichtete, an der Grenze zwischen Irland und Nordirland solle es laut Entwurf keine Zollstationen oder sonstigen Hindernisse geben.

Sollte das Kabinett den Entwurf billigen, wird ein Ratifizierungsprozess beginnen. Zunächst müsste der Europäische Rat aus den Regierungschefs der Mitgliedsländer die Vereinbarung unterzeichnen, danach die Abgeordneten des britischen Parlaments.