Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat öffentlich die Existenz von Tonaufnahmen zu der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat seines Landes in Istanbul bestätigt. Sein Land habe diese Aufnahmen Deutschland, den USA, Frankreich, Saudi-Arabien und Großbritannien zur Verfügung gestellt, sagte Erdogan in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Sie haben die Gespräche gehört, die hier stattfanden. Sie wissen Bescheid", bekräftigte er. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Der Washington Post-Kolumnist Khashoggi war am 2. Oktober in das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Heirat abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen. Unter internationalem Druck und nach wochenlangen Dementis gab Saudi-Arabien schließlich die Tötung des 59-Jährigen zu, weist aber weiterhin Vorwürfe zurück, dass die Tat von der saudiarabischen Führung um Kronprinz Mohammed bin Salman angeordnet worden sei. Türkische Medien und Regierungsvertreter hatten bereits früh von Tonaufnahmen berichtet, auf denen Khashoggis Tötung dokumentiert sei.

Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte lediglich, dass es einen nachrichtendienstlichen Austausch zu dem Thema gegeben hatte. Man nehme grundsätzlich nur vor den zuständigen, geheim tagenden Bundestagsgremien dazu Stellung. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat die Direktorin des US-Geheimdienstes CIA, Gina Haspel, die Tonaufnahmen zur Tötung Kashoggis inzwischen gehört. Das habe Reuters aus zwei unterschiedlichen Quellen erfahren.

Wurde der Leichnam in Säure aufgelöst?

Ende Oktober hatte die Istanbuler Staatsanwaltschaft mitgeteilt, Khashoggi sei unmittelbar nach Betreten des Konsulats erwürgt und seine Leiche dann zerstückelt und vernichtet worden. Die türkische, regierungsnahe Zeitung Sabah berichtete nun am Samstag, die zerstückelte Leiche des Journalisten sei in Säure aufgelöst und in der Kanalisation beseitigt worden. In Proben aus der Abwasserleitung der Residenz des Konsuls wurden demnach Spuren von Säure gefunden.

Erdoğan rief die Behörden in Riad nun erneut auf, "den oder die Mörder" Khashoggis zu benennen. Die 15 Saudis, die zuvor nach Istanbul geschickt worden seien, um Khashoggi zu töten, wüssten genau, wer diese seien, sagte er. Die Regierung in Riad müsse sie zum Reden bringen. Die Türkei hatte bisher vergeblich die Auslieferung der 15 Verdächtigen gefordert. Anfang November hatte Erdoğan in einem Gastbeitrag für die Washington Post geschrieben, dass Khashoggis Tötung auf höchster Ebene in Riad in Auftrag gegeben worden sei.

Der türkische Präsident nahm am Wochenende in Paris an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren teil. Am Rande der Gedenkveranstaltung beriet er nach US-Angaben mit Präsident Donald Trump über mögliche Reaktionen auf den Fall.