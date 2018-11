Die Huthi-Rebellen stellen eigenen Angaben zufolge Raketen- und Drohnenangriffe im verheerenden Bürgerkrieg vorläufig ein und wollen eine Waffenruhe. Sollte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition zum Frieden bereit sein, so seien es auch die Aufständischen, schrieb Mohammed al-Huthi, Anführer des Revolutionskomitees der Rebellen auf Twitter. Die ausgesetzten Angriffe seien ein Akt des Guten Willens und sollten den Feinden jeden Vorwand nehmen, keine Friedensgespräche zu führen und ihre "Belagerung" des Jemens fortzusetzen.

Die Ankündigung der Huthis kommt nur wenige Tage nachdem UN-Vermittler Martin Griffiths vor dem UN-Sicherheitsrat in New York neue Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien angekündigt hatte. Diese sollten "in Kürze" stattfinden, sagte Griffiths, ohne ein Datum zu nennen. Außerdem hätten sich Regierung und Rebellen auf den Austausch von Gefangenen geeinigt. Erst im September waren politische Gespräche zwischen den Kontrahenten gescheitert, weil die Huthis zu dem Treffen nicht erschienen.



Im Jemen kämpft die ins Exil geflohenen Regierung unter dem international anerkannten Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die weite Teile des Nordens inklusive der Hauptstadt Sanaa kontrollieren. Seit 2015 steht Saudi-Arabien an der Spitze einer Koalition arabischer Staaten gegen die Milizen und bombardiert das Land aus der Luft. Mehr als 10.000 Menschen kamen ums Leben, über zwei Millionen wurden vertrieben. Die Vereinten Nationen bezeichnen den Konflikt als schwerste humanitäre Krise der Gegenwart.

Die saudiarabische Allianz im Jemen wurde von westlichen Staaten mit Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen unterstützt. Doch zuletzt forderten Verbündete wie die USA ein Ende der Kämpfe. Nach der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi Anfang Oktober in Istanbul wächst der internationale Druck auf das Königreich.