Ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Sondertribunal in Kambodscha hat erstmals Vertreter des Rote-Khmer-Regimes wegen Völkermordes verurteilt. Der einstige Chefideologe Nuon Chea und Ex-Staatschef Khieu Samphan wurden des Genozids schuldig gesprochen und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.



Beide waren zuvor bereits wegen anderer Vorwürfe verurteilt worden. Vor zwei Jahren hatte Kambodschas Oberster Gerichtshof ein 2014 verhängtes Urteil gegen die beiden Anführer, das wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erging, bestätigt.



Das Sondertribunal in Phnom Penh sprach nun Nuon Chea wegen Völkermordes an den Cham-Muslimen und an ethnischen Vietnamesen schuldig. Khieu Samphan wurde wegen Völkermordes an ethnischen Vietnamesen verurteilt.

Die Roten Khmer herrschten unter der Führung von Pol Pot zwischen 1975 und 1979. Ihr Ziel war die Verwirklichung einer maoistischen Bauerngesellschaft. Unter ihrer Herrschaft kamen Schätzungen zufolge 1,7 Millionen Menschen durch Folter, Mord, Versklavung, Hunger und Krankheit ums Leben.

1/11 Touristen stehen hinter einem Porträt des Ex-Propaganda-Chefs der Roten Khmer Nuon Chea, genannt "Bruder Nummer 2". Das Bild hängt im Völkermord-Museum in Phnom Penh. In diesen Räumen befand sich früher das berüchtigte "Sicherheitsgefängnis 21" (S-21) der Roten Khmer. © Damir Sagolj/Reuters 2/11 Ein Ort des Grauens: Im Gefängnis S-21 folterte die Rote Khmer, rund 16.000 Menschen starben in den Kerkern. © Damir Sagolj/Reuters 3/11 Hier quälten die Folterer Gefangene mit Elektroschocks, tauchten sie in Wasserbottiche und verstümmelten sie: eine der Zellen des früheren S-21 Gefängnisses in Phnom Penh. © Damir Sagolj/Reuters 4/11 Durch diese Folterkammer hallten früher Schreie, heute prangt an der Wand ein einsames Foto: beklemmende Eindrücke aus dem Völkermord-Museum in Phnom Penh. © Damir Sagolj/Reuters 5/11 Die Wärter von S-21 benutzten Beile, Haken und Daumenschrauben, um die Gefangenen zu foltern und zu ermorden. © Damir Sagolj/Reuters 6/11 Zwischen 1975 und 1979 waren Zehntausende Menschen aus allen Teilen von Kambodscha in S-21 inhaftiert, unter anderen auch Mitglieder der Roten Khmer, die als Verräter galten. Nur sieben Menschen überlebten die Folterhölle. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal – das zeigen die Bilder der Folteropfer. © Damir Sagolj/Reuters 7/11 Die Schädel unbekannter Folteropfer im Toul-Sleng-Völkermord-Museum. © Damir Sagolj/Reuters 8/11 Gefangene, die die Folter überlebten, wurden auf den sogenannten Killing Fields von Choeung Ek, einem Vorort von Phnom Penh, umgebracht. Oft benutzten die Schergen der Roten Khmer Schaufeln oder schlitzten den Gefangenen die Kehle auf – um Munition zu sparen. Hier ein Gedenkschrein mit den Schädeln von rund 8.000 Opfern. © Damir Sagolj/Reuters 9/11 Arbeiter putzen und fegen Laub zwischen den ehemaligen Erschießungsstätten und Massengräbern in den Killing Fields in Choeung Ek, nahe Phnom Penh. © Damir Sagolj/Reuters 10/11 Eine stille Geste: Bunte Ketten und Bänder hängen an einem Zaun, der ein Massengrab in Choeung Ek umgibt. Auf diesem Killing Field nahe Phnom Penh starben Tausende Menschen. © Damir Sagolj/Reuters 11/11 Zwischen all der Trauer, all dem Schrecken gibt es in Kambodscha Symbole der Hoffnung: ein "spirit house" für die Opfer der Roten Khmer, direkt neben den Killing Fields in Choeung Ek. © Damir Sagolj/Reuters

Nuon Chea und Khieu Samphan sind die einzigen Überlebenden aus der Führungsebene der Roten Khmer. Die Aufarbeitung der Verbrechen dauerte so lange, weil in Kambodscha nach dem Ende des Regimes der Roten Khmer jahrelang Bürgerkrieg herrschte. Anschließend rang die Regierung des seit 1985 herrschenden ehemaligen Roten Khmer Hun Sen über Jahre hinweg mit den Vereinten Nationen um die Statuten für das Tribunal. Die erste Anklage erfolgte 2007.