Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Sie behalten aber die Kontrolle im Senat, der zweiten Kammer im Parlament. Das meldeten mehrere US-Sender auf Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen.

Der Wahlausgang ist ein Rückschlag für Trump. Ab Januar – wenn die neuen Abgeordneten im Repräsentantenhaus ihre Sitze einnehmen – können die Demokraten zahlreiche Gesetzesvorhaben blockieren. Zudem haben sie Möglichkeit, Untersuchungen zu beschließen. Deren Ergebnisse könnten im härtesten Fall die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren bilden, das mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden kann. Für eine Amtsenthebung müssten dann allerdings mindestens 67 der 100 Senatoren stimmen, was nicht absehbar ist.



Auch wenn Trump persönlich nicht zur Wahl stand, galten die Midterms als Abstimmung über seine Politik. "In gewissem Sinne kandidiere ich auch", sagte Trump zum Wahlkampfende am Montag vor jubelnden Anhängern in Cleveland im Bundesstaat Ohio.



Trotz der Teilniederlage seiner Republikanischen Partei bewertete Trump den Ausgang der Kongresswahlen als Erfolg. "Enormer Erfolg heute Abend", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.



Bei der Wahl hatte sich von Anfang an eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Berichte über Probleme mit Wahlmaschinen wurden am Dienstag Bürgerrechtsgruppen zufolge aus zwölf Bundesstaaten gemeldet. In zwei Bundesstaaten reichten Anwälte von Bürgerrechtlern Klage ein, um eine Verlängerung der Wahlzeit in einigen Bezirken zu erwirken. Das Heimatschutzministerium erklärte, bedeutende Vorfälle seien zunächst nicht bekannt.